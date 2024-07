Les agents de frontières à NYC n’ont plus droit de faire ça sur votre smartphone

Bonne nouvelle pour tous ! À New York, fouiller les smartphones sans mandat est maintenant interdit pour les agents de frontières. Cette décision judiciaire renforce les droits civils. Découvrez ce que cela change pour les citoyens et les visiteurs.

Selon une décision fédérale, les fouilles de smartphones sans mandat sont désormais illégales à New York. Cette règle est applicable à tous, sans aucune exception. La décision couvre tout le district Est, y compris la vibrante métropole de New York. Pour beaucoup, c'est un soulagement, puisque la ville reçoit des millions de visiteurs annuellement.

Agents de frontières à NYC : fouiller les smartphones sans mandat, c'est terminé !

L'expérience vécue par Kurbonali Sultanov à l'aéroport JFK en 2022 fut choquante. Réticent à l'idée de laisser fouiller son téléphone par des agents de frontières, il a fini par céder sous la contrainte. La première inspection du téléphone a été réalisée sans mandat, suivie d'une fouille plus approfondie une fois un mandat légal obtenu. Se sentant lésé, Sultanov a tenté d'effacer les preuves, arguant que ses droits étaient bafoués.

Face à cette situation, les groupes de défense des libertés civiles ont apporté leur soutien à cette cause. Scott Wilkens, avocat principal au Knight First Amendment Institute, a affirmé : « Le tribunal reconnaît que les fouilles d'appareils électroniques sans mandat à la frontière sont une intrusion injustifiée. Ces fouilles empiètent sur la vie privée des voyageurs. Elles affectent également leurs associations personnelles et leurs activités journalistiques. Ces droits sont protégés par les premier et quatrième amendements ».

Néanmoins, le tribunal a décidé de ne pas rejeter les preuves. Il a affirmé que les agents avaient agi de bonne foi.

Depuis des années, la polémique sur les fouilles électroniques à la frontière ne cesse de s'enflammer. Notamment en 2017, quand l'American Civil Liberties Union et l'Electronic Frontier Foundation ont défié le ministère de la Sécurité intérieure en justice pour défendre 11 personnes victimes de fouilles intrusives. Cette récente décision judiciaire pourrait donc servir de catalyseur pour des affaires similaires.

Victoire pour les droits civiques

Les voyageurs peuvent désormais se sentir un peu plus en sécurité quant à la confidentialité de leurs informations personnelles lorsqu'ils traversent cette métropole mondiale. En raison de cette décision, les libertés civiles sont renforcées. Ainsi, cette mesure assure une protection renforcée de la vie privée et des droits individuels.

Alors selon vous, comment cette nouvelle décision pourrait-elle influencer vos futurs voyages à New York ? N'hésitez pas à mettre vos commentaires ci-dessous !

