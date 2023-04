Les utilisateurs se sentent de plus en plus suivis par leurs appareils

Selon une enquête menée par NordVPN, les utilisateurs se sentent de plus en plus suivis par leurs appareils électroniques. Ses résultats mettent en évidence la nécessité croissante de protéger la vie privée des utilisateurs et l’importance de sensibiliser les consommateurs aux risques liés à l’utilisation des technologies.

L’avènement des technologies connectées a rendu plusieurs utilisateurs dépendants de leurs appareils électroniques. Une dépendance qui peut parfois se transformer en une sensation de surveillance constante. De fait, de nombreuses applications et services collectent des données sur leurs utilisateurs.

Une enquête menée par NordVPN dans 11 pays révèle notamment que le suivi multi-appareil à l’aide de balises ultrasoniques est aujourd’hui de plus en plus fréquent. Cette pratique suscite des inquiétudes quant à la protection de la vie privée et l’utilisation des données personnelles à des fins publicitaires. Les résultats de l’enquête révèlent également un manque de sensibilisation des consommateurs quant à la manière de restreindre les suivis des appareils et les autorisations accordées à leurs smartphone, ordinateur ou tablette.

Le cross-device tracking : une préoccupation majeure

De plus en plus répandu dans le domaine du marketing numérique, le cross-device tracking a pour vocation de suivre utilisateurs sur plusieurs appareils. Le but étant de mieux appréhender leurs habitudes de consommation. Toutefois, cette pratique suscite de vives préoccupations quant à la protection de la vie privée des internautes, comme le révèle une enquête conduite par NordVPN.

Cross-device tracking : de quoi parle-t-on ?

Le cross-device tracking est une stratégie marketing qui permet de suivre à la fois sur leur téléphone, smart TV, tablette et ordinateur personnel.

Cette méthode de profilage utilise diverses méthodes, notamment les cookies, les pixels de suivi et le fingerprinting pour relier les données de l’utilisateur sur différents appareils. Elle permet ainsi aux professionnels du marketing d’avoir une compréhension pointue des comportements de consommation des utilisateurs. Ils peuvent notamment obtenir des données plus précises et plus complètes sur les préférences d’achat et les comportements d’utilisation des consommateurs.

Le suivi multi-appareils : une inquiétude croissante selon une enquête NordVPN

D’après une enquête menée par NordVPN réalisée dans 11 pays auprès de plus de 10 808 personnes, le suivi inter-appareils à l’aide de balises ultrasoniques est désormais une pratique courante. En France, près de 35 % des participants ont signalé avoir remarqué des publicités pour des produits ou des services qu’ils n’avaient pas recherchés sur leur appareil. Cette surveillance suscite des sentiments de suivi chez plusieurs utilisateurs. En l’occurrence, 32 % d’entre eux avouent avoir ressenti cette impression après avoir remarqué ces annonces. Environ 10 % des sondés ont même éprouvé de la peur.

Par ailleurs, 75 % des participants affirment que le cross-device tracking est particulièrement visible sur leur smartphone. 62 % des français ont également observé la présence de publicités ciblées sur leur ordinateur. Un chiffre qui dépasse largement la moyenne des autres pays (52 %).

Cette tendance souligne l’importance de la publicité numérique et soulève des questions sur la protection de la vie privée des utilisateurs ainsi que l’exploitation de leurs données personnelles à des fins publicitaires. Il est important que les utilisateurs prennent conscience des autorisations qu’ils accordent à leurs appareils et prennent des mesures pour protéger leur vie privée.

D’ailleurs, les participants italiens (59 %), allemands (52 %) et français (52 %) sont conscients qu’ils pouvaient restreindre les autorisations de leur téléphone pour l’empêcher de les écouter. Cependant, le sondage révèle que seulement 25 % des répondants suédois étaient conscients de cette possibilité.

Dans les faits, il est nécessaire de sensibiliser les consommateurs à la protection de leur vie privée et à la façon dont ils peuvent limiter l’accès de leur téléphone à leurs informations personnelles.

Les suivis des appareils peuvent sembler déconcertants, mais il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour limiter cette pratique et protéger votre vie privée.

Tout d’abord, il est important de passer en revue vos applications et de prêter attention aux autorisations d’accès à votre microphone. Ensuite, il est crucial de lire attentivement leurs politiques de confidentialité pour savoir si elles utilisent votre microphone à des fins inappropriées.

L’utilisation d’un VPN est également un indispensable pour renforcer votre sécurité et votre confidentialité en ligne.

Suivi des appareils : Quel VPN choisir en tant qu’utilisateurs ?

Le Cross-device tracking est une méthode utilisée par les annonceurs pour suivre les utilisateurs à travers différents appareils. Il s’agit d’une violation de la vie privée que vous pouvez contourner en utilisant un VPN. Découvrez notre top 3 des meilleurs VPN pour empêcher les suivis des appareils

NordVPN

NordVPN met à la disposition de ses utilisateurs une fonction de cybersécurité avancée qui bloque les liens malveillants, les publicités agaçantes et les traqueurs web. Il utilise également un cryptage de qualité militaire pour protéger votre identité en ligne. De plus, cette solution vous donne accès à plus de 5 579 serveurs dans près de 59 pays vous permettant de choisir l’emplacement qui convient le mieux à vos besoins.

Surfshark

Surfshark offre des fonctionnalités de confidentialité avancées pour empêcher les suivis des appareils. Avec ce VPN, vous pourrez naviguer en toute sécurité et de manière totalement anonyme sur vos différents appareils sans craindre que vos activités soient suivies. Cela garantit une expérience de navigation plus sûre et plus privée.

Cyberghost

Cyberghost est une autre option solide pour les suivis des appareils. Il dispose de plus de 6 000 serveurs dans plus de 90 pays et offre également une protection contre les fuites DNS et IPv6 pour une sécurité maximale.