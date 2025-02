Les montagnes cachent une réserve d’énergie infinie, selon cette étude fascinante

Dans la course effrénée de la transition vers une énergie plus durable, les montagnes pourraient bien cacher un trésor inattendu. Et pas n’importe lequel, de l’hydrogène vert.

Ce gaz naturel issu des montagnes représente une source d’énergie plus respectueuse de l’environnement. Contrairement aux ressources fossiles, ce gisement ne nécessite pas de transformation complexe.

Des scientifiques du Centre Helmholtz des géosciences GFZ ont récemment découvert un mécanisme naturel qui génère de l’hydrogène à travers des processus géologiques. Cette ressource d’énergie ne provient pas uniquement de méthodes industrielles comme l’électrolyse ou la réforme du gaz naturel. Il peut également se former dans des conditions géologiques spécifiques.

L’hydrogène vert se forme naturellement lors d’une réaction chimique entre des roches riches en minéraux et l’eau souterraine. Ce processus, connu sous le nom de serpentinisation, se produit principalement dans les zones d’activité tectonique, où les conditions favorisent cette interaction.

Les Pyrénées, les Alpes, les Balkans et l’Himalaya se sont formées sous l’effet de collisions tectoniques intenses, lorsque deux plaques continentales entrent en contact. L’eau souterraine circule librement dans ces zones fracturées, favorisant les réactions chimiques nécessaires à la création de cette ressource.

Les montagnes, un eldorado potentiel d’énergie verte

Les montagnes produisent jusqu’à 20 fois plus d’hydrogène que les bassins de rift grâce à des conditions optimales : températures idéales, abondance d’eau et présence de roches adaptées comme le grès.

Des chercheurs ont utilisé la modélisation informatique pour approfondir l’étude de cette production naturelle d’hydrogène. Ces gisements pourraient être extraits par forage, comme pour le pétrole ou le gaz naturel. Cependant, le succès de ces explorations dépendra de stratégies innovantes capables de s’adapter à l’histoire tectonique spécifique de chaque site.

Cette découverte dans les montagnes pourrait changer la donne pour l’avenir de l’énergie. Exploiter des réservoirs naturels plutôt que de le produire artificiellement, un processus énergivore, réduirait l’empreinte carbone.

