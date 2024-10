L’IA de Google fait exploser les clics de Puma : découvrez le plan !

Puma, géant des vêtements et chaussures, mise sur l’intelligence artificielle (IA) générative pour transformer ses stratégies marketing. Grâce à un partenariat avec Google Cloud, la marque renforce la personnalisation de ses contenus numériques, une étape clé pour stimuler son expansion à l’international.

Puma utilise Imagen 2, une technologie intégrée à la plateforme Vertex AI de Google Cloud. Grâce à cette solution, l’entreprise personnalise les images de ses produits pour chaque région du monde. Cela inclut des arrière-plans spécifiques, adaptés non seulement aux produits, mais aussi aux préférences culturelles des consommateurs locaux.

Par exemple, Puma a constaté une augmentation de 10 % des taux de clics en Inde. Cette personnalisation permet aussi à la marque de s’imposer sur des marchés comme les États-Unis et la Chine, où elle cherche à gagner du terrain.

L’adoption des solutions IA de Google Cloud par Puma ne se limite pas à la personnalisation visuelle. En mars dernier, la marque a migré son écosystème e-commerce vers Google Cloud, une transition qui a rapidement porté ses fruits. La valeur moyenne des commandes (AOV) a augmenté, les recommandations de produits sont devenues plus ciblées et les campagnes marketing sont désormais plus précises. Grâce à ces améliorations, la marque a enregistré une hausse de 19 % des ventes par client.

Des processus internes optimisés

Outre l’augmentation des ventes, les outils d’IA de Google ont permis à Puma de gagner en efficacité. La marque réduit le temps nécessaire pour mettre ses produits sur le marché. Les tâches comme la correction des couleurs ou la composition des visuels sont désormais automatisées. En conséquence, les équipes peuvent se concentrer sur des missions plus stratégiques. Cette automatisation permet à Puma de répondre plus rapidement aux besoins du marché mondial.

Fort de ces premiers succès, Puma prévoit d’aller encore plus loin avec l’IA. L’entreprise souhaite adopter Imagen 3, une version plus avancée de la technologie. Elle compte également élargir l’usage de Vertex AI Search for Retail pour ses filiales. Ces nouveaux outils devraient permettre d’augmenter le taux de clics et, surtout, le taux de conversion. L’objectif est de créer une expérience d’achat encore plus personnalisée pour ses clients.

En intégrant l’IA dans ses stratégies marketing, Puma se rapproche de ses consommateurs tout en optimisant ses performances commerciales à l’échelle mondiale. ll me semble que cette stratégie démontre une véritable vision pour l’avenir du commerce. Adopter l’IA n’est plus une option pour les marques ambitieuses, c’est une nécessité et Puma l’a bien compris.

