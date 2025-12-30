L’industrie de la robotique a un petit problème : les robots sont nuls

Le Sommet sur les humanoïdes à Mountain View a révélé une vérité crue. Les robots prometteurs d’Elon Musk et des startups brillantes ont encore du chemin à faire.

Malgré des précommandes à 20 000 dollars et des vidéos spectaculaires, ces machines sont loin d’être des assistants fiables. Et ce que beaucoup semblent oublier, c’est l’avertissement formulé par les autorités chinoises.

Qu’une mise sur le marché précipitée pourrait conduire à une vague massive de clients déçus. Et surtout à une accumulation rapide de déchets électroniques aussi coûteux qu’inutiles.

En quoi est-ce inquiétant ?

Comme le dit Kaan Dogrusoz de Weave Robotics, beaucoup de travaux technologiques sont impressionnants mais pas encore aboutis. Selon lui, les humanoïdes bipèdes ressemblent au Newton d’Apple dans les années 90. Prometteurs, quoique incapables de tenir leurs promesses.

L’Apple Newton est devenu un exemple de raté que l’industrie n’oublie pas. Il souffrait de nombreux défauts techniques. Le public s’en est rapidement moqué. Steve Jobs a arrêté sa production après son retour chez Apple.

Wired a décrit cette fin comme brutale et humiliante. L’histoire sert aujourd’hui d’avertissement pour la robotique. Les dirigeants redoutent une nouvelle vague de produits inutiles. Une sortie trop rapide qui pourrait ruiner la crédibilité du secteur.

D’autres témoignages vont dans le même sens. Celui de Ani Kelkar, de McKinsey, notamment. Selon elle, sur 100 dollars investis dans un déploiement de robots en entreprise, seulement 20 concernent la machine elle-même.

Le reste sert à limiter les accidents. Elle souligne aussi que l’on passe trop vite de démonstrations spectaculaires à des promesses d’assistants domestiques universels.

Par exemple, un robot qui plie du linge ne remplace pas un majordome domestique. La majorité des tâches quotidiennes reste hors de portée. Les attentes du public dépassent la réalité technique.

Les dirigeants du secteur livrent un message direct. Mieux vaut éviter l’achat d’un humanoïde aujourd’hui. Car au lieu de rendre des services utiles, ces robots vont surtout exposer leur propriétaire à des déceptions.

