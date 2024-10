Mais comment le COVID-19 a-t-il pu affecter la température de la Lune ?

La pandémie de COVID-19 n’a pas seulement bouleversé la vie terrestre, elle semble aussi avoir eu un effet surprenant sur la Lune. Une étude récente révèle que les températures nocturnes de la surface lunaire ont chuté de manière significative pendant les confinements mondiaux.

Les chercheurs du Physical Research Laboratory d’Ahmedabad, en Inde, ont observé une baisse importante des températures nocturnes de la Lune sur plusieurs sites. Les données montrent une diminution inhabituelle, précisément durant la pandémie, lorsque l’activité humaine était réduite. Ils attribuent cette baisse à une réduction des radiations émises par la Terre. Cette chute s’explique par les confinements et la diminution de la pollution globale.

L’influence des radiations terrestres sur la Lune

Durant la journée, une partie de la lumière solaire est réfléchie vers l’espace par l’atmosphère terrestre. Cependant, la nuit, la Lune n’est exposée qu’au rayonnement terrestre. Lorsque la Terre émet moins de chaleur, les températures lunaires en ressentent les effets.

Le confinement mondial a offert une opportunité rare aux scientifiques. Ils ont pu mesurer des changements thermiques à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. La réduction des activités humaines durant cette période a rendu ces observations possibles. Ainsi, ces variations de température pourraient permettre de mieux comprendre l’impact humain sur le climat.

Une plateforme d’observation pour le climat terrestre

L’étude des variations thermiques lunaires pourrait devenir un outil clé pour comprendre le bilan radiatif de la Terre. La Lune, stable et éloignée, pourrait servir de plateforme pour surveiller les effets du changement climatique à grande échelle.

En outre, les missions d’observation futures sur la Lune pourraient renforcer ces recherches. Les scientifiques indiens espèrent que leurs résultats seront confirmés par de futures missions lunaires.

Je trouve fascinant que la pandémie ait eu un impact non seulement sur la Terre, mais aussi sur la Lune. Cela soulève des questions profondes sur l’interconnexion entre les systèmes terrestres et spatiaux. Cependant, cela me pousse à réfléchir sur l’étendue des influences des phénomènes terrestres sur la Lune et si cette approche pourrait contribuer à une meilleure compréhension des futurs changements climatiques.

