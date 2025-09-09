Comparatif pour découvrir pour le meilleur stockage cloud gratuit - septembre 2025

Le stockage cloud, d’autant plus lorsqu’il est gratuit, est devenu une véritable bouée de sauvetage pour gérer nos fichiers sans exploser le budget. Entre pCloud, Google Drive et bien d’autres, il existe aujourd’hui de multiples options pour profiter d’un espace gratuit cloud efficace et sécurisé.

L’introduction d’un service de stockage cloud gratuit dans sa routine numérique permet non seulement de gagner en flexibilité, mais aussi de tester des solutions avant d’investir dans des forfaits payants. Dans ce comparatif, nous passons en revue les atouts et limites de chaque acteur pour vous aider à choisir en toute sérénité.

pCloud : le coffre-fort numérique ! On aime 10 Go gratuits dès l’inscription

Options supplémentaires originales On aime moins Interface qui demande un temps d’adaptation

Collaboration en temps réel limitée pCloud Le service cloud flexible et généreux Visiter le site pCloud fait partie des stars du stockage cloud gratuit, notamment grâce à son offre intéressante de 10 Go sans engagement. Au-delà de cette base, il vous est possible de gagner encore plus d’espace en effectuant des actions simples comme inviter des amis. Côté fonctionnalités, pCloud ne se limite pas à stocker vos fichiers, puisqu’il intègre également un lecteur audio et permet de gérer vos documents en ligne avec fluidité. Le chiffrement côté utilisateur ajoute une couche de sérénité appréciable. Si l’interface peut sembler dense lors des premiers pas, l’outil s’avère ensuite redoutablement efficace. Caractéristiques techniques Stockage : 10 Go à 10 To

Type de chiffrement : AES 256 bits ; chiffrement côté client

Prix : Gratuit ; payant partir de 49,99 €/mois

Google Drive : simplicité et accessibilité universelle On aime Offre généreuse de 15 Go gratuit

Interface intuitive et fluide On aime moins Sécurité limitée par rapport aux clouds chiffrés

Partage de données parfois trop permissif Google Drive Le cloud gratuit accessible à tous sans effort Visiter le site Google Drive, c’est l’option par défaut pour beaucoup : un stockage cloud gratuit de 15 Go intégré à son compte Gmail. L’avantage ? C’est l’accessibilité immédiate et la compatibilité avec toute la suite Google (Docs, Sheets, Slides). L’interface se prend en main en un clin d’œil, et la synchronisation sur tous les appareils est d’une efficacité redoutable. Cependant, côté sécurité, le chiffrement reste standard, sans option avancée comme la gestion de clés privées. De plus, la politique de partage peut surprendre les plus soucieux de confidentialité, car elle n’est pas aussi stricte que les autres concurrents. Cependant, pour un usage quotidien et collaboratif, Google Drive reste imbattable. Caractéristiques techniques Stockage : 15 Go à 2 To

Type de chiffrement : AES 125 bits côté serveur

Prix : Gratuit ; payant partir de 1,99 €/mois

SugarSync : le maître en matière de synchronisation de contenus On aime Offre généreuse de 15 Go gratuit

Interface intuitive et fluide On aime moins Manque de fonctionnalités additionnelles

Quelques options complexes SugarSync Le cloud gratuit accessible à tous sans effort Visiter le site SugarSync a longtemps séduit par sa facilité à transformer n’importe quel dossier en cloud synchronisé. Sa promesse est simple : vous gardez vos habitudes locales et l’outil se charge de la sauvegarde. L’application mobile, légère et rapide, permet de garder vos fichiers accessibles partout. Toutefois, l’inconvénient majeur réside dans le fait qu’il ne propose pas réellement de stockage cloud gratuit à long terme, seulement un essai de 30 jours. Aussi, une fois cette période écoulée, il faut mettre la main au portefeuille, avec des prix plus élevés que la concurrence. Cela reste une solution intéressante pour tester le concept de synchronisation universelle avant d’opter pour un service payant. Caractéristiques techniques Stockage : 30 Go à 500 Go

Type de chiffrement : AES 256 bits

Prix : Gratuit (essai de 30 jours) ; payant partir de 7,49 €/mois

Internxt : la confidentialité comme priorité absolue On aime Système de chiffrement de haut niveau

Open-source et basé en Europe On aime moins Interface encore un peu brute

Moins fluide que certains concurrents Internxt Le cloud gratuit pensé pour la vie privée Visiter le site Misant sur la sécurité et la confidentialité, Internxt est le service de stockage cloud gratuit idéal pour les plus exigeants en matière de protection numérique. Avec en plus une offre gratuite initiale de 10 Go, ce service européen se démarque par un chiffrement de bout en bout et une politique zéro connaissance. Aussi, vos fichiers restent strictement vos fichiers. La transparence est renforcée par le fait que la plateforme est open-source, ce qui inspire confiance. Si l’on compare à des géants comme Google Drive, l’interface d’Internxt est moins polie et peut manquer de fluidité dans certaines synchronisations. Mais pour ceux qui cherchent un stockage cloud gratuit sans compromis sur la vie privée, il s’agit clairement du meilleur choix. Caractéristiques techniques Stockage : 10 Go à 2 To

Type de chiffrement : AES 256 bits ; Zéro connaissance

Prix : Gratuit ; payant dès 0,99 €/mois

iDrive : le spécialiste de la sauvegarde complète ! On aime Sauvegarde illimitée sur plusieurs appareils

5 Go gratuits pour tester On aime moins Interface un peu datée

Fonctionnalités avancées complexes à configurer iDrive Une solution idéale pour protéger tous ses appareils Visiter le site Reconnu pour ses fonctions de sauvegarde complète, iDrive va bien au-delà du simple cloud.Ainsi, il est possible d’ y connecter plusieurs ordinateurs, smartphones et tablettes pour centraliser ses fichiers. Les 5 Go gratuits permettent de tester le service avant de passer à une formule payante très complète. Si l’interface semble parfois issue d’une autre époque et que la configuration des options avancées peut décourager les moins technophiles, iDrive reste redoutable pour les utilisateurs minutieux. Pour ceux qui sont soucieux de conserver une copie sûre de leurs données sur plusieurs appareils, il s’agit d’un meilleur choix. Caractéristiques techniques Stockage : 5 Go à 10 To

Type de chiffrement : AES 256 bits (clé privée en option)

Prix : Gratuit ; payant dès 2,95 €/mois

MEGA : le géant généreux ! On aime Offre de stockage généreuse

Chiffrement de bout en bout par défaut On aime moins Performances inégales sur les gros fichiers

Limitations de transfert dans la version gratuite MEGA La solution gratuite et accessible à tous Visiter le site Modèle iconique, MEGA reste l’un des favoris des amateurs de stockage cloud gratuit. Avec ses 20 Go offerts dès l’ouverture d’un compte, il surpasse la plupart des concurrents en matière de générosité. À cela s’ajoute le chiffrement de bout en bout qui est activé par défaut, offrant une sécurité rare dans le monde du cloud gratuit. Cependant, si vous manipulez de très gros fichiers, vous pourriez noter des ralentissements lors des transferts. De plus, la version gratuite impose des limites de bande passante. Malgré ces quelques limitations, MEGA se hisse parmi les meilleures options en termes de cloud sécurisé et fonctionnel. Caractéristiques techniques Stockage : 20 Go à 16 To

Type de chiffrement : AES 128 bits (zéro connaissance)

Prix : Gratuit ; payant dès 4,99 €/mois

Sync : la sécurité à prix accessible ! On aime Options bien fournies

Système chiffrement optimisé On aime moins Performances inégales sur les gros fichiers

Limitations de transfert dans la version gratuite Sync Un espace cloud gratuit et fiable Visiter le site Sync est une solution de cloud computing qui vient tout droit du Canada et qui s’est fait un nom grâce à son engagement au niveau de la confidentialité. Il est vrai que son offre gratuite de 5 Go gratuits ne paie pas de mine en face de la concurrence, mais c’est sans compter la protection optimisée avec un chiffrement de bout en bout. Un système qui garantit que vos données ne sont et ne seront jamais visibles par le fournisseur. Le service est simple d’utilisation et met la sécurité au centre de l’expérience. Les limites viennent du côté collaboratif, car ici, pas d’édition en temps réel comme avec Google Drive. En revanche, si votre priorité est la confidentialité dans un stockage cloud gratuit, Sync est un excellent compromis entre sécurité et accessibilité. Caractéristiques techniques Stockage : 5 Go à 6 To

Type de chiffrement : AES 256 bits (zéro connaissance)

Prix : Gratuit ; payant dès 8 €/mois

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.