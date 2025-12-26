Même la fée des dents s’adapte à la génération connectée

À l’heure des vidéos personnalisées et des expériences interactives, même la fée des dents abandonne la poussière d’étoiles pour le numérique. Et ça marche étonnamment bien.

Elle s’appelle Kiki. La fée des dents version 2025 est prête à émerveiller les enfants, comme l’a toujours fait la tradition. Mais cette fois, il ne s’agit plus de passer incognito sous l’oreiller pour récupérer la dent et y glisser quelques pièces. Son approche est bien différente, pensée pour une génération née avec les écrans entre les mains.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

La fée des dents aussi a droit à sa mise à jour

Il existe des dizaines d’applications pour suivre le Père Noël, mais rien pour la fée des dents. C’est un oubli étonnant, surtout quand on sait à quel point les enfants adorent vivre des expériences interactives. Oliver Finel décide alors de combler ce vide.

Son site, baptisé « Kiki the Tooth Fairy », met en scène Kiki. Cette fée moderne qui documente chacune de ses missions. Lorsqu’un enfant perd une dent, les parents entrent simplement leur adresse e-mail sur le site. Vous n’allez pas perdre de temps puisqu’il n’y a ni de compte à créer ni d’application à installer.

L’enfant reçoit des vidéos tout au long de la soirée. Kiki se prépare. Elle quitte son quartier général et vole à toute vitesse. Elle poste même des selfies et des vlogs. Ensuite, un compte à rebours s’affiche avant chaque nouvelle vidéo. Ce qui transforme la perte d’une dent en véritable événement. L’attente et l’excitation montent jusqu’au coucher.

Mieux encore, selon Finel, ce rituel numérique encourage les enfants à se brosser les dents et à aller dormir sans rechigner. Le lendemain matin, une dernière vidéo les félicite. Et le cadeau attend sagement sous l’oreiller. Que demander de plus pour émerveiller son enfant ?

Une expérience appelée à devenir encore plus immersive

Lancée en octobre, la plateforme ne compte pas s’arrêter là. Une refonte visuelle est déjà prévue. Cela avec un design plus ludique et davantage de détails pour renforcer l’immersion. Mais le vrai saut technologique est attendu en 2026.

Been quietly working on this for a while. (It's been a real rollercoaster).



This basically started as a shower thought: Why can't we make losing a tooth 100x more fun?



Really grateful to see TechCrunch cover it today.



Still early. Much more to come! https://t.co/bLMxZHO94K — Oliver Finel (@olidotzip) December 23, 2025

Au programme, il y a une personnalisation poussée. Kiki prononcera le prénom de l’enfant. La fée des dents mentionnera ses loisirs et intégrera sa photo dans les vidéos. Chaque dent perdue donnera même droit à un certificat personnalisé.

Les utilisateurs auront aussi droit à une autre nouveauté maligne. Kiki met en avant des vidéos éducatives sur l’hygiène bucco-dentaire. La fée y expliquera les bons gestes de brossage. Le tout sans ton moralisateur. Des partenariats avec des dentistes pédiatriques sont même dans les cartons, tout comme des brosses à dents et dentifrices personnalisés.

Cette version enrichie passera par un abonnement de 20 dollars pour six visites. Finel prévoit aussi une adaptation culturelle pour l’Europe occidentale et l’Amérique latine, où la souris des dents remplace souvent la fée.

Alors, que pensez-vous de cette fée des dents connectée ? Est-ce une bonne idée ou un gadget de plus ? Seriez-vous prêt à l’utiliser pour émerveiller vos enfants lors de la perte de leurs dents ? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez votre avis en commentaire.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.