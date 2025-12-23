Pack Google Pixel 9a + JBL Go 4 à prix canon : –150 € chez Carrefour

Bonne nouvelle pour les amateurs de bons plans tech : le pack Pixel 9a + JBL Go 4 bénéficie d’une remise immédiate de 150 € chez Carrefour. À ce tarif, c’est clairement un cadeau premium accessible.

Les smartphones bien équipés deviennent rapidement chers, surtout lorsqu’ils intègrent un bel écran OLED et une bonne autonomie. C’est justement ce qui rend cette offre intéressante : le Google Pixel 9a, lancé en 2025, coche toutes les cases essentielles tout en restant raisonnable côté prix — encore plus dans ce pack.

Un smartphone récent et complet, sans exploser le budget

Au quotidien, il s’adapte parfaitement à tous les usages : navigation fluide, réseaux sociaux, streaming, photo, travail ou même jeux mobiles. Son écran OLED de 6,1 pouces, compatible HDR, offre un affichage confortable et lumineux, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Résultat : une excellente lisibilité et une vraie sensation de fluidité.

Sous Android 15, le Pixel 9a profite aussi des dernières fonctions liées à Gemini, l’IA de Google, capable par exemple de résumer des vidéos YouTube ou des articles. Côté autonomie, sa batterie de 5 100 mAh assure facilement une journée complète en usage mixte. La puce Tensor G4, partagée avec les Pixel 9 et 9 Pro, garantit des performances solides et une expérience fluide, y compris sur des jeux exigeants (avec les bons réglages).

Une enceinte JBL compacte, robuste et nomade

En complément, ce pack inclut la JBL Go 4, une petite enceinte Bluetooth pensée pour vous suivre partout. Compacte, légère et certifiée IP67, elle résiste à l’eau et à la poussière : parfaite pour la plage, la piscine ou les sorties entre amis.

Ce format compact offre une sonorité équilibrée qui convient parfaitement à un usage d’appoint. Et grâce au mode PartyBoost, il est possible de connecter plusieurs enceintes JBL ensemble pour gagner en volume et couvrir un espace plus large.

Une réduction qui fait la différence : le pack tombe à 399,99 €

Le prix de ce pack Pixel 9a + JBL Go 4 chute de 549,99 € à 399,99 € chez Carrefour. Cela représente une économie immédiate de 150 €, soit –27 % de remise. À ce tarif, le Cette offre surclasse la concurrence : là où d’autres affichent le Pixel 9a seul à un prix supérieur, ce pack ajoute une enceinte pour le même tarif.

Une offre fiable et rassurante

Profitez de l’expertise de Carrefour : recevez votre commande rapidement et bénéficiez de la garantie constructeur ainsi que d’un SAV fiable. De quoi acheter sereinement avant Noël.

Un cadeau malin à ne pas rater

Ce pack est parfait pour ceux qui veulent un smartphone récent, fluide et durable, accompagné d’une enceinte pratique pour le quotidien. À 399,99 €, c’est une très belle affaire, surtout à l’approche des fêtes. Attention toutefois : les clients s’arrachent les offres de Noël et vident rapidement les stocks limités.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.