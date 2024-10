pCloud Halloween Secret 2024 : 48 heures pour sécuriser vos fichiers… pour toujours !

Vous avez dit Halloween ? C’est le moment de sortir les surprises. Et pCloud Halloween 2024 vous en réserve une de taille ! Pendant 48 heures seulement, les 28 et 29 octobre 2024, vous pouvez profiter d’une offre incroyable sur les abonnements pCloud Pass Premium et Family à Vie.

Cette année pour Halloween, on ne vous offre pas des bonbons mais quelque chose de bien plus précieux : la sécurité ! Pendant un temps limité, pCloud vous fait une offre terrifiante… dans le bon sens ! 50% de réduction sur pCloud Pass, le gestionnaire de mots de passe qui protège vos données sensibles comme un véritable coffre-fort numérique.

Pour vous et votre famille, c’est l’assurance de stocker tous vos fichiers, en toute sécurité, pour la vie ! Pas de frais cachés, pas de surprises.

PCloud Halloween Secret 2024 : du stockage à vie pour vous et vos proches avec le pass Family

Fini les abonnements qui reviennent chaque mois. Avec pCloud Family, un seul paiement et vous avez accès à un espace de stockage à vie pour toute la famille. Plus de mauvaises surprises sur votre relevé de banque. Un investissement intelligent pour la tranquillité à long terme.

Chaque membre a droit à son propre espace privé où il peut télécharger et gérer ses fichiers sans interférence. Vous pouvez inviter jusqu’à 5 personnes sur le même compte. Plus de disputes sur l’utilisation du stockage.

En tant qu’administrateur du compte, vous pouvez ajuster chaque giga alloué en fonction des besoins de chacun. Vous avez un gros téléchargeur dans la famille ? Pas de problème, vous pouvez lui allouer plus de gigas.

Enfin, avec pCloud Family, chaque membre accède à ses fichiers où qu’il soit et sur n’importe quel appareil. Que ce soit via smartphone, ordinateur ou tablette, vos données sont synchronisées instantanément. Plus besoin de vous inquiéter de la gestion des fichiers, tout est toujours à portée de main. Et bien sûr, la sécurité est au rendez-vous grâce au chiffrement de pCloud.

pCloud Family, c’est la solution idéale pour organiser le stockage de la famille sans stress. Vous payez une fois et tout est pris en charge. Simple, efficace et surtout, sans abonnement ! Profitez dès maintenant de l’offre pCloud Halloween Secret 2024.

Pass Premium : la solution qui change tout

Un monde où vous n’avez plus à vous rappeler de centaines de mots de passe. Où tout est sécurisé, automatisé et disponible en un clic. Ça donne envie, non ? Avec pCloud Pass Premium, fini la galère des mots de passe oubliés !

Tous vos mots de passe au même endroit

Plus besoin de vous inquiéter de retrouver un mot de passe caché quelque part dans votre téléphone ou votre carnet. pCloud Pass Premium vous permet d’enregistrer un nombre illimité de mots de passe.

Le meilleur dans tout ça ? Les données sensibles que vous stockez sont chiffrées de bout en bout. Ça veut dire que même pCloud ne peut pas y accéder. Vous seul avez le contrôle total de vos infos. Et comme tout est sécurisé, vous n’avez plus à vous inquiéter du piratage.

Facile d’accès où que vous soyez

pCloud Pass Premium est multiplateforme. Peu importe l’appareil que vous utilisez, toutes vos données sont là, à portée de clic. Téléphone, tablette, ordi, tout se synchronise en temps réel.

Partage sécurisé

Vous devez partager un mot de passe avec un ami ou un collègue ? Avec pCloud Pass Premium, c’est un jeu d’enfant ! Vos infos ne se baladent pas n’importe où : elles sont protégées et arrivent directement là où elles doivent être, sans aucun risque.

Générateur de mot de passe

Trouver des mots de passe compliqués à chaque nouvelle inscription, c’est pénible. Et si vous pouviez laisser un outil créer des mots de passe robustes pour vous ? C’est exactement ce que fait le générateur de mot de passe de pCloud Pass Premium. En quelques clics, vous obtenez un mot de passe sécurisé, et pCloud s’occupe de le retenir pour vous.

pCloud : des fonctionnalités au top pour faciliter votre vie numérique

Que vous soyez un pro du MacOS, Windows ou Linux, pCloud est compatible avec tous vos appareils, grâce à son application de bureau pCloud Drive. Vous avez aussi des applis mobiles pour Android et iOS, avec la fonctionnalité de téléversement automatique qui libère de l’espace sur votre smartphone. Fini les notifications de stockage plein !

Et pour ceux qui aiment travailler en équipe ou partager leurs fichiers, pCloud se présente comme l’outil idéal. Liens de partage, invitations aux dossiers, le service a pensé à tout pour que la collaboration soit simple, même avec ceux qui n’ont pas encore de compte pCloud.

La vente flash à saisir (avant qu’elle ne disparaisse)

Faites en sorte que ce Halloween soit inoubliable avec pCloud Family et Premium à Vie. Mais attention, cette offre pCloud Halloween 2024 ne dure que 48 heures ! Ne perdez pas une minute, profitez de cette promo maintenant !

