pCloud Halloween Treat 2024 : – 50 % pour 1 To de stockage premium – valable 48h 

Oubliez les bonbons, cette année, c’est qui vous régale ! Avec l’offre pCloud Halloween Treat 2024 , recevez 1 To de stockage cloud. Un cadeau aussi surprenant qu’utile, à saisir absolument !

Vos souvenirs méritent le meilleur. Avec pCloud, protégez vos photos, vidéos, et documents grâce à un cryptage de pointe. Cet Halloween, offrez-vous 1 To de stockage Premium à -50% ! Vos données sont en sécurité et votre portefeuille aussi. Imaginez un espace de 1 To pour stocker tous vos souvenirs numériques sans stress. Plus de fichiers éparpillés, plus de souci de manquer de stockage sur vos appareils !

pCloud Halloween Treat 2024 : une offre immanquable

Avec le pCloud Halloween Treat, sécurisez vos données de manière simple et efficace. Pas de monstres ou de sorcellerie ici, juste une offre incroyable : le nouveau plan pCloud Premium 1 To à un prix qui va vous faire sourire ! Pour seulement 69,99 USD, au lieu de 83,88 USD, c’est une vraie aubaine !

Mais attention, cette offre ne dure que deux jours ! Les 1er et 2 novembre 2024, c’est votre chance de profiter de cet espace de stockage sécurisé à un prix cassé. Après ça, il sera trop tard. Ne laissez pas cette occasion d’Halloween passer !

Pcloud Premium : partage et confidentialité

Vous aimez partager vos moments, mais pas l’accès à vos fichiers ? Avec pCloud, créez des liens personnalisés et protégés par mot de passe. Vous pouvez même définir une date d’expiration pour le lien et voir qui a accédé à vos fichiers. Un contrôle total, pour partager en toute tranquillité !

Stockage sécurisé

Si vous avez déjà perdu des fichiers importants, vous savez à quel point c’est frustrant. Avec pCloud, vous n’aurez plus jamais à revivre ça. Imaginez avoir 1 To d’espace de stockage, sécurisé et accessible où que vous soyez avec pCloud Drive. Plus besoin de jongler avec des disques durs ou clés USB. Le service centralise tout dans un cloud sécurisé, où vous êtes le seul à avoir accès à vos fichiers grâce à leur système de chiffrement côté client. Cela garantit une confidentialité totale.

Synchronisation automatique et accès Instantané

Avec pCloud, tout est automatiquement synchronisé. Vous uploadez une photo sur votre téléphone, elle se retrouve instantanément sur votre ordinateur ou tablette. Plus besoin de vous demander où se trouve tel ou tel fichier. Vous avez tout à portée de main, où que vous soyez.

Lecture multimédia intégrée : profitez de vos vidéos et musiques en streaming

Vous voulez visionner vos vidéos ou écouter votre musique sans avoir à tout télécharger ? pCloud intègre un lecteur multimédia qui vous permet de lire vos fichiers en streaming directement depuis le cloud. Pratique et rapide, c’est l’outil idéal pour profiter de vos médias où que vous soyez.

Collaboration simplifiée : travaillez en équipe avec les dossiers partagés

Si vous collaborez sur des projets, pCloud propose des dossiers partagés. Chaque membre peut ajouter ou modifier des fichiers, et tout est organisé en un seul endroit. Plus de confusion, tout est fluide et synchronisé.

Sauvegarde automatique : protégez vos données de manière permanente

pCloud vous permet aussi de sauvegarder automatiquement vos fichiers depuis des services comme Google Drive ou Dropbox. Vos données restent protégées, même si quelque chose arrive à votre compte principal.

Ne laissez pas cette offre d’Halloween vous échapper

pCloud Halloween Treat 2024 est une occasion unique d’obtenir un espace de 1 To dans le cloud pour stocker et sécuriser vos données. Pendant 48 heures seulement, accédez à cette solution de stockage performante et sécurisée pour – 50 % du prix. Profitez de cette chance d’alléger vos appareils et d’organiser vos fichiers dès maintenant !

