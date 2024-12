pCloud Offre de Noël 2024 : le cadeau numérique incontournable de l’année !

Oubliez les traditionnels cadeaux que vous trouverez sur toutes les listes. Avec pCloud Offre de Noël 2024, vous misez sur une tranquillité numérique totale et une simplicité d’utilisation révolutionnaire.

Cette année, ne vous contentez pas des cadeaux ordinaires. Avec pCloud Offre de Noël 2024, découvrez une offre inédite : le Pack Familial 3-en-1.

5 To de stockage à vie , accessibles à cinq membres de la famille

, accessibles à cinq membres de la famille Chiffrement avancé avec pCloud Encryption , pour protéger vos données sensibles

, pour protéger vos données sensibles pCloud Pass Family, un gestionnaire intuitif des données

Le tout pour 799 EUR seulement, soit une remise exceptionnelle de 60 %.

pCloud propose également d’autres formules à prix réduit :

2 To à vie pour 399 EUR (-55 %)

5 To à vie pour 589 EUR (-60 %)

10 To à vie pour 1049 EUR (-53 %)

Ces offres incroyables ne seront disponibles que jusqu’au 29 décembre 2024.

pCloud Offre de Noël 2024 : une révolution au bout des doigts

Vous vous souvenez de cette époque où chaque fichier avait son propre endroit, et où vous deviez jongler entre les clés USB, les disques durs et les emails pour transférer un document important ? Et si on vous disait que vos fichiers pouvaient vous accompagner où que vous soyez, sans le moindre effort ? pCloud n’est pas un simple service de stockage. C’est un compagnon qui réinvente la gestion de vos données au quotidien.

Fini les transferts interminables entre appareils, les sauvegardes oubliées ou les fichiers perdus. Avec pCloud, tout est connecté. Chaque modification qu’on apporte à un fichier se répercute partout, instantanément. Plus besoin de jongler entre plusieurs supports.

Et là où le service suisse se distingue vraiment, c’est avec pCloud Drive. On pourrait penser à un disque dur traditionnel, mais celui-ci est virtuel et surtout illimité dans son potentiel. Aucun fichier ne surcharge nos appareils, mais ils restent accessibles comme s’ils étaient stockés localement. Travailler directement dans le cloud n’a jamais été aussi naturel.

Enfin, avec pCloud, vos fichiers prennent vie. Grâce à son lecteur multimédia intégré, on peut écouter nos playlists préférées ou visionner des vidéos directement depuis le cloud. Tout est fluide, rapide et pensé pour nous simplifier la vie.

Un cadeau high-tech, une tranquillité à vie

On passe de plus en plus de temps à accumuler des fichiers. Des souvenirs, des projets, des idées… Et si, cette année, on investissait dans une solution qui garde tout ça en sécurité pour toujours ? Avec pCloud Offre de Noël 2024, on a enfin trouvé une solution durable et intelligente.

Ce n’est pas qu’un simple espace de stockage. C’est une solution familiale complète, pensée pour nous simplifier la vie.

5 To de stockage pour toute la famille

Avec 5 To de stockage à vie, répartis entre cinq membres, chacun peut gérer ses fichiers en toute liberté. Plus besoin de chercher où se trouvent nos souvenirs : ils sont toujours là, accessibles partout, tout le temps. Fini les mélanges de fichiers ou les risques de supprimer par erreur les données d’un autre !

Cerise sur le gâteau : grâce à la gestion flexible de l’espace, on peut ajuster les volumes attribués selon les besoins. La technologie devient un allié et pas une source de stress. Un parent qui sauvegarde des projets professionnels ? Une adolescente qui stocke ses photos et vidéos ? Un enfant avec ses devoirs scolaires ? Chacun a ce qu’il lui faut, ni plus ni moins.

Et parce que nos données méritent le meilleur. Avec son chiffrement de bout en bout, pCloud Encryption garantit que seuls nous avons accès à nos fichiers les plus importants. Pas même pCloud ne peut accéder à nos fichiers. Que ce soit des papiers importants, des souvenirs privés ou des documents confidentiels, ils sont verrouillés dans un coffre-fort numérique inviolable.

Profitez de pCloud familial 3en1 à – 60 %

Offrez un Noël inoubliable

Ne tardez pas. Cette offre exclusive prend fin le 29 décembre 2024. Ce Noël, faites le choix d’un cadeau qui change la donne : pCloud.

