Ne ratez pas la pCloud promo Noel 2025 : dernière opportunité à saisir

La pCloud promo Noel 2025 apporte une véritable tranquillité en cette fin d’année : profitez de jusqu’à –60 % pour offrir un espace sécurisé à tout ce qui compte. Un Noël idéal pour alléger vos préoccupations, protéger vos souvenirs et partager un cloud fiable qui simplifie la vie de toute la famille.

Cette année, Noël brille encore plus avec la promo pCloud 2025 ! Offrez à votre famille un cadeau magique : un espace numérique sécurisé à vie, chiffré et partageable… sans abonnement. Jusqu’au 29 décembre, laissez pCloud transformer vos fêtes en un vrai refuge digital, où chaque souvenir est protégé et chaque donnée en sécurité.

Et pour ces fêtes, les promotions sont tout simplement extraordinaires :

Pack Familial 3-en-1 à Vie – 799 € au lieu de 2 098 € (–62 %)

Plan Familial 2 To à Vie – 399 € au lieu de 888 € (–55 %)

Pack Familial 10 To à Vie – 1 049 € au lieu de 2 238 € (–53 %)

Un Noël sans abonnements, sans limites, sans stress : juste un cloud permanent pour protéger vos souvenirs et ceux de votre famille… pour toujours.

pCloud Family : transformez votre espace familial en un havre digital de Noël

pCloud n’est pas juste un service de stockage. C’est le cadeau parfait pour vos données, une solution suisse premium pensée pour ceux qui veulent garder le contrôle total de leurs souvenirs et créations. Déjà, plus de 20 millions d’utilisateurs y déposent leurs documents, photos et vidéos… et savent exactement pourquoi.

Avec pCloud, votre ordinateur retrouve de l’espace ! Le disque virtuel pCloud Drive agrandit instantanément votre stockage, que vous soyez sur MacOS, Windows ou Linux. Vos fichiers essentiels sont automatiquement protégés grâce à pCloud Backup. Une sauvegarde simple, rapide et sans stress.

Et ce n’est que le début. Vidéos, photos, musiques ou documents se consultent directement depuis votre cloud, sans encombrer vos appareils. Sur mobile, l’application Android et iOS devient votre alliée quotidienne : téléversement automatique, libération d’espace et accès permanent à votre bibliothèque complète, même pendant les moments les plus festifs.=

Pour partager, collaborer ou envoyer des fichiers sensibles, pCloud se distingue. Invitations ciblées, liens sécurisés, statistiques précises et options personnalisables… tout est pensé pour que vous gardiez le contrôle, même pendant la frénésie des fêtes.

Et derrière cette fluidité, une protection solide : chiffrement AES 256-bit, transfert sécurisé TLS/SSL et stockage répliqué sur cinq copies en Europe et aux États-Unis. Vos données ne sont pas seulement conservées, elles sont sécurisées et préservées, pour un Noël sans souci.

pCloud, c’est la tranquillité numérique comme cadeau ultime. Une plateforme suisse, fiable, élégante et puissante, pensée pour durer et pour rendre vos fêtes plus sereines.

Pack Familial 3-en-1 pCloud à vie : l’incontournable de la promo Noël 2025

Pour la promo Noël 2025 de pCloud, le véritable cadeau, c’est le Pack Familial 3-en-1 à vie. Une édition spéciale pour sécuriser, simplifier et partager facilement la vie numérique de toute la famille.

Dans ce pack exceptionnel, vous bénéficiez de :

5 To de stockage à vie , largement suffisant pour conserver toutes vos photos, vidéos et projets de famille.

, largement suffisant pour conserver toutes vos photos, vidéos et projets de famille. pCloud Encryption , un chiffrement côté client qui sécurise vos fichiers avant même leur arrivée sur le cloud.

, un chiffrement côté client qui sécurise vos fichiers avant même leur arrivée sur le cloud. pCloud Pass Family, un coffre-fort de mots de passe permettant à chaque membre de gérer ses accès facilement et en toute sécurité.

C’est une solution complète, pensée pour allier praticité, confidentialité et autonomie numérique. Une offre festive idéale pour les familles qui souhaitent protéger durablement ce qui compte le plus, une fois pour toutes.

Promo Noël pCloud : faites cadeau à votre famille d’un stockage à vie avant le 29 décembre

La promo Noël pCloud crée une opportunité exceptionnelle : offrir à votre famille un espace numérique permanent, sécurisé et partagé. Profitez-en avec des réductions allant jusqu’à –60 %. Jusqu’au 29 décembre seulement, les offres à vie se distinguent comme jamais.

