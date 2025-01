Pourquoi choisir le leasing de smartphones reconditionnés en entreprise ?

Maintenant que l’économie et l’écologie sont au cœur des stratégies marketing, le choix du leasing de smartphones reconditionnés prend tout son sens. Cette solution professionnelle offre une multitude d’avantages non seulement financiers, mais également sur le plan de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Voyons ensemble pourquoi de plus en plus de sociétés se tournent vers cette alternative innovante.

Chaque organisation a des besoins spécifiques en matière de technologie mobile. L’offre de leasing de smartphones reconditionnés peut être adaptée pour répondre précisément à ces exigences variées. Que vous ayez besoin d’équipements pour une petite équipe ou pour un large déploiement, il est possible de personnaliser le package. Il suffit de sélectionner judicieusement les modalités de paiement et les modèles à utiliser. Cette flexibilité permet à l’entreprise de rester agile et de s’adapter rapidement aux nouvelles circonstances, qu’il s’agisse de croissance rapide ou de restructuration.

Les avantages économiques du leasing de smartphones reconditionnés

En principe, le coût initial d’achat d’un appareil neuf est largement supérieur à celui d’un équipement reconditionné. Le leasing de smartphones reconditionnés permet donc de réaliser des économies substantielles. Celles-ci peuvent être allouées à d’autres besoins opérationnels ou stratégiques.

Parmi les acteurs en la matière, Onliz se démarque par des tarifs extrêmement compétitifs. Son offre s’avère particulièrement intéressante pour les entreprises soucieuses de réduire leurs dépenses sans sacrifier la qualité. De plus, ce marketplace met à votre disposition différents types d’équipements professionnels. Outre la téléphonie, notamment, vous pouvez y trouver du matériel d’impression, d’encaissement, informatique, de sécurité des personnes et des locaux, etc.

D’ailleurs, si vous décidez de louer un smartphone reconditionné avec Onliz, vous aurez accès à un large éventail de choix. À partir de seulement 12 euros par mois, vous pouvez utiliser un smartphone performant d’une marque de renom comme Samsung ou Apple. Une garantie vous est également offerte pendant un an, deux ans ou toute la durée du contrat. En fait, les mensualités sont ajustées en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. Les coûts du leasing sont prévisibles, ce qui vous permet d’encore mieux gérer vos dépenses.

Les bénéfices écologiques et sociétaux

Le leasing de smartphones reconditionnés présente aussi des atouts majeurs en matière de respect de l’environnement et de RSE. Effectivement, en réutilisant des appareils, les entreprises réduisent leur empreinte carbone. De plus, cette approche démontre un véritable engagement envers la protection de la planète auprès des collaborateurs internes et externes de l’entreprise.

Parmi les bénéfices du leasing se trouve également la promotion de l’économie circulaire. Au lieu de jeter les anciens smartphones, ceux-ci sont remis à neuf et réintroduits dans le marché. Ce cycle vertueux réduit non seulement les déchets électroniques, mais encourage également une utilisation plus responsable des ressources. De manière concrète, cela montre que l’entreprise adopte une politique proactive en termes de durabilité. Or, cela peut améliorer sa réputation et attirer des clients sensibles aux problématiques environnementales.

Facilité de gestion et support technique

Choisir le leasing de smartphones reconditionnés simplifie grandement la gestion des équipements mobiles au sein de l’entreprise, communément appelé MDM ou Mobile Device Management. Toute la partie logistique est notamment prise en charge, de la livraison à la maintenance. Une équipe dédiée assure le suivi et l’entretien des appareils, ce qui garantit leur bon fonctionnement continu.

D’ailleurs, en cas de problème technique, une assistance rapide est fournie. Elle minimise les interruptions et permet aux employés de rester productifs. C’est un aspect vital pour toutes les organisations qui cherchent à optimiser leur efficacité opérationnelle.

Avec le leasing, les entreprises ont toujours accès aux dernières innovations technologiques. Pourtant, elles ne sont pas pour autant contraintes d’investir massivement dans l’achat de nouveaux appareils.investir massivement dans l’achat de nouveaux appareils. Dès qu’un smartphone devient obsolète ou que de nouvelles fonctionnalités apparaissent, il suffit de le remplacer par une version reconditionnée plus récente. Ainsi, les collaborateurs disposent toujours d’outils performants et à jour, ce qui renforce leur efficacité et leur satisfaction au travail.

