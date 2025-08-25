Promo pCloud rentrée 2025 : Jusqu’à 60 % sur les plans familiaux à vie

La promo pCloud rentrée 2025 est là ! Jusqu’au 06 septembre 2025 profitez de réductions allant jusqu’à 60 % sur tous les plans Familiaux à Vie. Offrez à votre famille un cloud sécurisé et centralisé, accessible sur tous les appareils.

Cette rentrée, simplifiez votre vie numérique avec la promo pCloud rentrée 2025. Jusqu’au 6 septembre, bénéficiez de jusqu’à 60 % de réduction sur tous les plans Familiaux à Vie. Offrez à chaque membre de votre famille un espace personnel sécurisé. Collaboration, partage et stockage généreux deviennent un jeu d’enfant.

Choisissez votre plan et offrez à votre famille un cloud à vie, avant que l’offre n’expire :

Plan Familial à Vie 2 To — 399 €

Plan Familial à Vie 5 To — 589 €

Plan Familial à Vie 10 To — 1 049 €

Ne laissez pas passer cette opportunité limitée !

pCloud : votre cloud sécurisé et accessible partout

Avec pCloud, vos fichiers cessent d’être une source de stress. Partage simplifié, sécurité de bout en bout, compatibilité avec tous les systèmes : le cloud privé devient votre coffre-fort numérique et votre espace de travail connecté. De plus, tout est centralisé, accessible et synchronisé, peu importe l’appareil. Un document modifié sur votre ordinateur se retrouve instantanément à jour sur votre téléphone, tablette ou autre poste de travail.

En autre, avec pCloud Drive, votre ordinateur s’allège sans rien perdre de sa puissance. Le disque virtuel affiche tous vos fichiers comme sur un serveur en local, mais tout reste sécurisé dans le cloud. L’espace est optimisé, la gestion simplifiée.

En cas d’imprévu, pCloud Backup prend le relais. Il vous permet de revenir en arrière grâce à sa fonction de sauvegarde intégrée de 30 jours. Vous gardez la maîtrise de vos données, toujours.

pCloud Family : centralisez et sécurisez votre univers familial

pCloud Family offre un cloud pensé pour les foyers modernes. Jusqu’à cinq utilisateurs peuvent accéder à un espace partagé sécurisé. De plus, chacun peut gérer leurs fichiers en toute autonomie, tout en conservant leur confidentialité. Chaque membre a son espace personnel, et l’administrateur peut facilement attribuer la capacité de stockage selon les besoins.

Les options de partage et de collaboration restent variées : liens protégés, invitations à rejoindre des dossiers ou demandes d’archives facilitent l’échange entre membres et avec des tiers. Les fichiers sont chiffrés et répliqués sur plusieurs serveurs pour garantir sécurité et pérennité.

Disponible sur MacOS, Windows, Linux et via les applications mobiles Android et iOS, pCloud Family assure une accessibilité et une synchronisation instantanée. Toute la famille peut consulter, gérer et partager ses fichiers facilement, où qu’elle se trouve, pour un cloud familial sécurisé et flexible.

Profitez de la promo pCloud rentrée 2025 avant qu’il ne soit trop tard !

Jusqu’au 06/09/2025, sécurisez vos fichiers, simplifiez la gestion familiale et bénéficiez de jusqu’à 60 % de réduction sur les plans Familiaux à Vie. Choisissez votre espace : 2 To, 5 To ou 10 To. Offrez à votre famille un cloud à vie dès maintenant

