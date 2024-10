PS5 Pro : voici l’astuce pour être sûr d’obtenir la nouvelle console !

Avis au gamer impatient d’améliorer leur setup ! Ne manquez pas cette opportunité. La PS5 Pro arrive enfin alors, tenez-vous prêts, car la console sera disponible chez Cdiscount à partir du 4 novembre. Et dans cet article, découvrez l’astuce pour vous assurer d’avoir la PS5 Pro entre vos mains avant tout le monde.

Vous rêvez de plonger dans des mondes virtuels avec une haute qualité d’image et une fluidité sans faille ? La console pro de Sony est la réponse à toutes vos attentes. Des graphismes en 4K, un taux de rafraîchissement ultra-rapide, une compatibilité avec les écrans 8K… tout y est. Petite astuce, dès le 4 novembre, vous pourrez précommander la PS5 Pro avec en prime une livraison gratuite. Alors, ne passez pas à côté !

L’astuce pour mettre la main sur la PS5 Pro

Attendez-vous aussi depuis des lustres de pouvoir obtenir la PS5 Pro ? J’ai une petite astuce pour vous ! À partir du 4 novembre, la console débarque enfin chez Cdiscount. Le prix est à 799 euros et en plus la livraison est gratuite.

Maintenant, parlons sérieusement ! Pourquoi c’est LA console à avoir ? Déjà, la PS5 Pro envoie de la 4K ultra-immersive et elle est compatible avec les écrans 8K. Cette version pro a aussi un ray tracing très avancé. C’est la promesse d’ombres et de reflets si réalistes que vous pourriez même vous y perdre. Qui plus est, la PS5 Pro vous offre un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde sur les jeux compatibles. C’est fluide de chez fluide ! Avec cela, aucun risque de rater une action ou de subir un vilain lag. Et avec 2 To de SSD, vous allez pouvoir stocker une tonne de jeux sans jamais vous soucier de l’espace.

Êtes-vous plutôt nostalgique de certains titres ? La PS5 Pro est également rétrocompatible avec plus de 8 500 jeux PS4. Vous redécouvrirez vos classiques sous un nouveau jour, avec des graphismes et des performances améliorés.

La PS5 Pro est là ! 👀



🔵 Précommandes disponibles (en stock le 04 novembre)

👉 https://t.co/wBd6jma5ZI pic.twitter.com/fNhmPpvYGn — Cdiscount Gaming (@CdiscountGaming) October 10, 2024

Un détail important ! Il s’agit d’une version exclusivement numérique. Finis donc les boîtes de jeux qui s’entassent et prennent la poussière. Ainsi, vous pourrez tout télécharger directement via le PlayStation Store. D’ailleurs, vous aurez la PS5 Pro sous quatre semaines, donc juste à temps pour en profiter avant la fin de l’année.

Des bons plans à ne pas rater

Tant qu’on parle de jeux, je vous glisse aussi quelques offres en passant sur Cdiscount. Par exemple, vous avez Super Mario Bros. Wonder à 44,16€ euros et The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom à 44,49 euros. Si vous cherchez une console portable, la Nintendo Switch est à 269,99 euros, une bonne affaire pour ceux qui aiment le gaming nomade. Et pour les fans de course, Mario Kart 8 Deluxe est à 44,16 euros, parfait pour les soirées entre potes.

Attention ! Ces offres sont à durée limitée et les stocks partent vite, donc ne tardez pas !

Vous avez déjà prévu de précommander la PS5 Pro ou bien hésitez-vous encore ? Dites-nous vos choix en commentaire !

LEBIGDATA.FR !



▷ Abonnez-vous à Restez à la pointe de l’information avec notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.