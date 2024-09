PS5 Pro : ce nouveau leak révèle une amélioration que personne n’a vue venir

Un leak inédit attise la curiosité autour de la PS5 Pro. Après les détails sur la fiche technique et le design, l'amélioration du stockage pourrait être l'une des grandes surprises restantes. Découvrez ce que nous réserve encore la console surpuissante de Sony !

Les rumeurs autour de la PS5 Pro s'intensifient. Cette fois, c'est le stockage de la console qui alimente les discussions. Alors que de nombreux leaks nous ont déjà donné un avant-goût de sa fiche technique et de son design, un nouveau point pourrait bien faire la différence. Selon les dernières informations, Sony doterait son PS5 Pro d'une capacité de stockage plus robuste que celle des versions précédentes.

Une autre couche d'améliorations pour la PS5 Pro

La PS5 Pro évolue davantage par rapport à « Fat » et à « Slim« . Le fameux Moore's Law is Dead, réputé pour ses fuites fiables, l'affirme. Pourtant, Sony avait intenté un procès contre ce Youtubeur pour atteinte au droit d'auteur. Celui-ci a partagé des détails sensibles et cette plainte n'a fait que renforcer la crédibilité de ses infos.

La semaine dernière, billbil-kun de Dealabs a fait circuler un croquis du design final de la PS5 Pro. Il indique que la console ressemblerait au « Slim« , mais en plus large et avec des options avec ou sans lecteur Blu-ray.

Plus de stockage et moins de bruits

Contrairement à ses prédécesseurs, la PS5 Pro devrait donc apporter plus d'améliorations. D'après Moore's Law is Dead, cette console Pro aura un SSD de 2 To. Il est supérieur aux 667 Go du modèle standard et aux 840 Go du « Slim« .

Cette montée en capacité peut répondre aux besoins des jeux qui sont de plus en plus volumineux. Surtout ceux développés avec des moteurs modernes comme l'Unreal Engine 5. En outre, le SSD de la Pro serait aussi plus silencieux et mieux refroidi. En voilà une réponse aux critiques sur le bruit de la PS5 originale.

À quand la confirmation officielle ?

Ces leaks ont l'air fondés, certes, mais, pour tirer le fin mot de cette histoire, nous devrons attendre le prochain State of Play. Sony pourrait donc dévoiler la nouvelle console, prévue pour sortir à la fin de l'année 2024.

La PS5 Pro semble vraiment prometteuse avec toutes ces nouveautés. Quels aspects vous enthousiasment le plus ? Donnez-nous votre avis en commentaire !

