Rachat de Warner par Netflix : Paramount arrête tout et fait une offre totalement folle

Juste au moment où Netflix pensait verrouiller Warner, Paramount arrive dans la course avec une offre dingue de 108,4 milliards de dollars. Ça s’annonce excitante cette histoire.

Là, on comprend que Warner Bros a vraiment de la valeur. Les 82 milliards de dollars proposés par Netflix n’étaient qu’un échauffement. Paramount Skydance revient à la charge et se dit prêt à aligner jusqu’à 108,4 milliards de dollars pour mettre la main sur Warner Bros. Netflix est encore très loin de pouvoir se proclamer nouveau propriétaire de quoi que ce soit.

Rachat de Warner : Paramount relance la guerre

Paramount Skydance tente un tout dernier coup pour reprendre Warner Bros Discovery. Et ce n’est pas une offre timide. L’entreprise remet 30 dollars par action sur la table. Cela représente 108,4 milliards de dollars, soit plus de 93 milliards d’euros. C’est une somme qui laisse tout Hollywood, et une bonne partie de Wall Street, complètement bouche bée.

Ce coup de théâtre intervient seulement quelques jours après que Netflix a décroché son précieux accord. Mais selon David Ellison, patron de Skydance, rien n’est encore joué. Il affirme vouloir finir ce qui a été commencé et assure n’avoir jamais reçu de réponse officielle de Warner Bros Discovery.

Ellison évoque même plusieurs propositions envoyées depuis septembre. Leur dernière version, relevée à 30 dollars par action, n’aurait jamais eu de retour. De quoi nourrir sa détermination.

Et Paramount insiste sur un point essentiel, affirmant que son financement est solide. La famille Ellison et RedBird Capital sont prêts à investir massivement, tandis que Bank of America, Citi et Apollo garantissent pas moins de 54 milliards de dollars de dettes. C’est un montage musclé, pensé pour rassurer les actionnaires et pour rappeler que Paramount n’a pas dit son dernier mot.

L’autre argument est l’approbation réglementaire plus rapide. Paramount étant plus petit que Netflix, l’entreprise estime avoir de meilleures chances de passer le filtre des autorités. Elle en profite pour accuser Netflix d’opération anticoncurrentielle.

Alors, qui va gagner la bataille ?

C’est encore un mystère. Netflix, de son côté, croyait tenir son trophée avec son accord massif de 82 milliards de dollars incluant Warner Bros et HBO Max. Mais cela sans les chaînes TV, contrairement à l’offre concurrente. Ce détail pourrait faire réfléchir certains actionnaires.

Et ce n’est pas fini. L’administration Trump observe l’opération de très près. Avec deux plateformes aussi dominantes réunies sous un même toit, les autorités voient rouge. Si le deal capote, Netflix devra payer une pénalité de 5,8 milliards de dollars.

Donald Trump says he will be involved in the decision on whether Netflix should buy Warner Bros.



“Netflix have a very big market share and when they have WB, that share goes up a lot. I don’t know that’s gonna be for some economist to tell, I’ll be involved in that decision too” pic.twitter.com/zCjC28p3JF — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 7, 2025

Warner Bros Discovery, lui, s’exposera à 2,8 milliards s’il abandonne Netflix pour aller voir ailleurs, disons, du côté de Paramount. Bref, cette histoire est loin d’être terminée. Elle pourrait même devenir l’un des feuilletons économiques les plus explosifs de la décennie. Affaire à suivre !

