La meilleure offre du moment : réduction -37% avec notre lien affilié

Choisissez votre formule une bonne fois pour toutes :

Premium 500 Go à 199 $ (au lieu de 299 $) : l’essentiel pour rester organisé sans effort : vos documents, contrats, photos et fichiers accessibles en un clic, classés et prêts où que vous soyez.

Premium Plus 2 To à 399 $ (au lieu de 599 $) : fini les transferts interminables ! Ce plan fluide s’adapte à votre quotidien : dossiers clients, backups complets, multimédia… tout est disponible instantanément, sur tous vos appareils

Ultra 10 To de stockage à 1190 $ (au lieu de 1890 $) : un volume massif pour centraliser tous vos projets, vidéos HD, archives et bases de données. Plus besoin de perdre du temps à jongler entre disques et clés USB

pCloud : Tout votre univers digital, accessible en un clic

Gagner du temps commence par arrêter d’en perdre. Avec pCloud, vos fichiers sont toujours là où vous en avez besoin : sur votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette. Ce service cloud suisse, déjà adopté par plus de 20 millions d’utilisateurs, offre une synchronisation instantanée entre tous vos appareils. Plus besoin de transférer, d’envoyer par mail ou de brancher une clé USB.

Grâce à l’application pCloud Drive, vous disposez d’un disque dur virtuel ultraléger : vous travaillez directement depuis le cloud, sans saturer votre mémoire. C’est fluide, rapide et surtout, ça libère votre espace et votre esprit. Sur mobile, la sauvegarde automatique des photos vous permet de libérer de l’espace sans vous poser de questions.

pCloud, c’est aussi des partages de fichiers simplifiés, même avec ceux qui n’ont pas de compte. Vous envoyez, ils téléchargent. Fini les démarches longues ou compliquées. Et si vous perdez un fichier ? Il est là, dans la sauvegarde automatique, récupérable en quelques secondes. Vos données sont en sécurité, stockées dans des centres de données aux USA et au Luxembourg, avec un chiffrement robuste et conforme aux lois suisses sur la vie privée.

Moins de clics, plus de résultats. pCloud vous fait gagner des heures chaque semaine et des tracas en moins. C’est la solution pour celles et ceux qui veulent travailler plus vite, plus léger et mieux.

Réduction -37% avec notre lien affilié pCloud : passez à une gestion de fichiers sans perte de temps

Vous avez mieux à faire que perdre du temps à chercher vos fichiers. Avec pCloud, tout est organisé, synchronisé et à portée de main, en un clic. Profitez dès maintenant de l’offre exceptionnelle : pCloud à -37% pour un accès à vie. Mais attention, cette offre est limitée. Ne laissez pas filer une seconde de plus. Investissez une fois, gagnez du temps pour toujours. Rejoignez la révolution pCloud maintenant.

