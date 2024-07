Révolution cybersécurité : Découvrez la dernière mise à jour de SailPoint Atlas!

SailPoint Technologies a fait un grand pas en avant avec la dernière version de sa solution SailPoint Atlas. Le module phare SailPoint Connectivity étend désormais sa portée à plus de 1 100 applications d'entreprise et 20 000 applications personnalisées.

Une connectivité sur mesure au cœur de la stratégie de sécurité

A l'heure où la prolifération des applications numériques rend la gestion des accès de plus en plus complexe, SailPoint Connectivity apporte une réponse ciblée à cette situation. En assurant une compatibilité étendue avec une large gamme d'outils, standards ou propriétaires, elle permet aux entreprises de centraliser l'accès à l'ensemble de leurs actifs numériques. Cela élimine notamment la nécessité de gérer une multitude de mots de passe et de procédures d'authentification sophistiqués.

SailPoint se démarque également par sa bibliothèque étendue de connecteurs prêts à l'emploi. Ceux-ci permettent un déploiement rapide de la sécurité des identités, même dans les environnements les plus spécifiques. Les entreprises peuvent ainsi gagner en efficacité et maximiser leur retour sur investissement, tout en préservant leur agilité opérationnelle.

Une flexibilité sans compromis

La force de SailPoint Connectivity réside aussi dans l'adaptabilité de ses connecteurs spécialisés et son environnement de développement ouvert. Chaque organisation peut façonner la solution selon ses besoins uniques, tout en respectant les normes de sécurité les plus rigoureuses.

Plusieurs témoignages clients valident l'efficacité du module SailPoint Connectivity. L'Armée du Salut australienne souligne la polyvalence exceptionnelle des intégrations, tandis que Currys, un important détaillant de produits électroniques basé au Royaume-Uni, met en avant la sécurisation transparente de ses environnements SAP complexes.

« Les connecteurs et les intégrations de SailPoint ont parfaitement fonctionné pour nous. C'est l'un des facteurs de réussite de notre déploiement. Nous avons même utilisé des appels API pour automatiser les intégrations avec certains de nos anciens systèmes, et cela a très bien fonctionné», s'est félicité Nicholas Rossiter, responsable des risques technologiques chez Currys.

Un leadership affirmé dans la gestion des identités numériques

En associant connectivité personnalisée, facilité d'utilisation et souplesse, SailPoint Connectivity devient un outil essentiel pour assurer la sécurité de la transformation numérique des entreprises. La solution rationalise la gestion des identités et renforce la sécurité générale face aux risques cyber.

SailPoint Connectivity se positionne ainsi comme un outil de référence, alliant innovation technologique et réponse aux besoins concrets des organisations modernes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

