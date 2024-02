Alerte maximale : après la cyberattaque, l’hôpital rouvre, mais le risque reste élevé !

Dans la nuit du 10 au 11 février, l‘hôpital d’Armentières a été la cible d’une cyberattaque, accompagnée d’une demande de rançon. Cette intrusion informatique a forcé l’établissement à se réorganiser totalement pour faire face aux multiples problèmes générés par cette violation de sa sécurité numérique.

La cyberattaque a engendré des conséquences lourdes pour le CH d’Armentières. Plusieurs services ont été perturbés, notamment les urgences et les consultations médicales. L’établissement a dû travailler étroitement avec ses partenaires régionaux afin de garantir que les patients puissent toujours bénéficier des soins dont ils ont besoin.

Afin d’aider l’hôpital d’Armentières à résoudre la situation, des experts en cybersécurité ont été mobilisés. Ils ont travaillé en collaboration avec les autorités compétentes pour procéder aux investigations nécessaires et tenter d’identifier les auteurs responsables de cette attaque informatique.

Contacté par le magazine ZATAZ, le fondateur de LockBit, un groupe connu pour des attaques similaires de rançongiciels, a confirmé ne pas être l’auteur de cette cyberattaque. Il reste à ce jour difficile d’établir avec certitude qui sont les coupables et quelles étaient leurs motivations.

Reprise progressive des activités

Malgré les difficultés engendrées par cette cyberattaque, l’établissement hospitalier d’Armentières a pu compter sur la solidarité de ses partenaires régionaux. Ils ont notamment aidé à prendre en charge certains patients nécessitant des soins urgents et ont permis de réduire les délais d’attente dans ces circonstances exceptionnelles.

L’hôpital d’Armentières a tiré les enseignements de cette crise et a mis en place des mesures de renforcement de sa cybersécurité afin de se prémunir contre de futures attaques similaires. Les établissements hospitaliers prennent désormais conscience de l’importance cruciale de protéger leurs données numériques et de former leur personnel sur les bonnes pratiques en la matière.

Un phénomène inquiétant : les hôpitaux pris pour cible

La cyberattaque subie par cet hôpital d’Armentières n’est malheureusement pas un cas isolé. Les hôpitaux sont désormais de plus en plus ciblés par de telles attaques, comme en témoigne l’affaire du Centre Hospitalier Sud Francilien en 2022 ou encore celle de Corbeil-Essonnes.

Cette tendance inquiétante met en lumière les failles de sécurité numérique présentes au sein de nombreux établissements hospitaliers et soulève des questions quant aux moyens à mettre en œuvre pour garantir la protection des données sensibles et la continuité des soins.

Il devient primordial que les établissements de santé prennent conscience de la menace croissante que représentent les cyberattaques et mettent en place des dispositifs adéquats pour sécuriser leurs systèmes informatiques. L’événement survenu à l’hôpital d’Armentières doit servir de signal d’alarme et inciter les autres établissements à renforcer leur cybersécurité pour éviter de revivre une situation similaire à l’avenir.

