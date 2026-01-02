Samsung The Frame a enfin un rival : LG dévoile sa Gallery TV

Avec sa Gallery TV, LG ne se contente pas d’afficher des images à l’écran. Le téléviseur devient un véritable élément de l’intérieur. Discret, élégant, il sait surtout se faire oublier pour mieux s’intégrer à l’ambiance de la pièce.

C’était lors du CES 2026 de Las Vegas que LG a présenté sa Gallery TV. L’idée est de transformer un téléviseur en objet déco, presque désirable même lorsqu’il est éteint. Le style est bien au rendez-vous, avec son design ultra-fin. Mais aussi avec sa fixation murale discrète qui donne l’illusion d’un tableau accroché au mur. C’est une approche assumée, pensée pour faire oublier l’écran et séduire autant les amateurs de technologie que les fans de beaux intérieurs.

LG Gallery TV : le pari du téléviseur 2-en-1 est réussi

LG Electronics memperluas lineup lifestyle TV-nya dengan meluncurkan Gallery TV di CES 2026. Melalui LG Gallery+, LG ingin meningkatkan kurasi ruang dengan menggabungkan seni visual, desain, dan hiburan.



Baca selengkapnya:

LG Electronics Expands Its Lifestyle TV Lineup With the… pic.twitter.com/J79YZxR7mg December 31, 2025

Visuellement, LG assume clairement son objectif pour son Gallery TV . Celui de faire disparaître le téléviseur dans le décor. La fixation murale encastrée permet à l’écran d’être totalement plaqué au mur. Les bords magnétiques sont même personnalisables, histoire d’adapter la TV à son intérieur sans sortir la perceuse tous les six mois.

Mais c’est surtout le mode Gallery qui attire l’attention. LG affirme avoir travaillé avec des conservateurs de musée pour ajuster automatiquement la luminosité, les couleurs et les contrastes en fonction de l’éclairage ambiant.

Le but est d’afficher des œuvres de manière crédible, sans effet écran qui brille dans le salon. Des technologies anti-reflets et anti-éblouissement sont aussi de la partie. Quoi de plus impressionnant.

La Gallery TV sera disponible en deux modèles, en 55 et 65 pouces. Cela avec une dalle Mini LED 4K. Il n’y a pas de compromis technique évident, donc. Le tout est animé par le processeur Alpha 7 dopé à l’IA, bien connu des téléviseurs LG récents.

Accès à plus de 4 500 oeuvres

Pour rivaliser avec le Samsung The Frame, LG propose un abonnement Gallery+. Ce dernier donne accès à plus de 4 500 œuvres d’art. Peintures classiques, créations contemporaines, visuels premium et bien d’autres, il y a de quoi transformer son salon en mini galerie.

Cerise sur le gâteau, l’IA générative s’invite aussi dans l’expérience. Grâce à cela, les utilisateurs pourront créer leurs propres images. Ils pourront également afficher leurs photos personnelles, sans se limiter à une simple rotation d’albums.

Non, LG n’en est pas à son premier coup d’essai. On se souvient des OLED Gallery comme le GX présenté dès le CES 2020. Mais cette fois, la marque pousse le concept plus loin. Parce que la Gallery TV est la première à intégrer une vraie dimension artistique, pensée dès la conception. Et c’est précisément ce qui manquait jusqu’ici pour rivaliser sérieusement avec Samsung.

Et pour le prix ? Là, c’est encore un mystère. Car LG n’a encore rien dévoilé sur la disponibilité ni la stratégie tarifaire. Et c’est probablement là que tout va se jouer. Si la Gallery TV se positionne intelligemment, Samsung pourrait perdre son trône plus vite que prévu.

