LG G5 vs Samsung S95F : duel au sommet des TV OLED premium

Saviez-vous que le LG G5 et le Samsung S95F se jouent sur des visions de l’excellence totalement différentes ? L’un innove avec une nouvelle dalle OLED particulièrement performante tandis que l’autre pousse sa technologie QD-OLED à la perfection. Si vous avez du mal à choisir entre ces écrans TV haut de gamme, ce comparatif va vous aider à décider.

Le LG G5 et le Samsung S95F embarquent deux technologies distinctes

Sous la bannière OLED, chaque constructeur défend sa vision de la perfection. Le Samsung S95F se distingue par sa dalle QD-OLED, alors que le LG G5 opte pour la dernière génération de WOLED. Ces technologies révèlent des écarts visibles sur la reproduction des couleurs et la gestion de la luminosité. La différence se voit notamment lors d’un visionnage HDR intense.

La QD-OLED (Samsung) pousse la pureté chromatique grâce aux filtres quantiques qui offrent des verts et rouges éclatants. Ce procédé augmente sensiblement le volume de couleurs et garantit une fidélité remarquable même à forte luminosité. De son côté, le modèle avec dalle WOLED (LG) mise sur l’intensité lumineuse brute. Ce mode d’affichage à base de OLED blanc délivre des pics de luminosité spectaculaires. Le LG G5 est ainsi particulièrement efficace pour les scènes diurnes ou très éclairées.

Avantages du Samsung S95F sur la colorimétrie et la lumière

Le QD-OLED séduit dès les premiers instants lorsque l’on recherche une image éclatante en Dolby Vision, HDR10 ou HDR10+. Grâce à la combinaison de diodes bleues et de filtres Quantum Dots, l’image gagne en équilibre, saturation et précision. Les tons verts, cyan et rouges ressortent sans excès, même après une calibration fine.

L’une des forces majeures de cette technologie repose donc sur sa capacité à maintenir la justesse des couleurs quel que soit l’angle de vision ou le niveau de luminosité. Le contraste reste profond, même à pleine puissance. En clair, le modèle S95F offre une expérience plus immersive pour les amateurs de home cinéma exigeants. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l’article : Samsung The Premiere révolutionne le home cinéma.

Les atouts du LG G5 pour la clarté et la fiabilité

Face au Samsung S95F, le LG G5 et sa dalle WOLED n’a pas dit son dernier mot. Ce modèle mise également sur la qualité d’image, mais brille particulièrement lors de diffusions sportives ou des lives. Son architecture intègre un sous-pixel blanc dédié. Il maximise la luminosité globale sans compromettre la profondeur des noirs.

Le choix de la marque LG réduit ainsi tout risque lié à l’usure prématurée des dalles. L’OLED classique rencontre parfois ce problème lors d’utilisation intensive. C’est un argument solide pour celles et ceux qui envisagent un usage polyvalent. Cet écran se destine pour les longues sessions de gaming et la diffusion prolongée de contenus publicitaires, etc.

Entre belles couleurs et images réalistes

Pour départager le LG G5 et le Samsung S95F, il faut examiner deux axes essentiels : le contraste natif et la gestion des signaux HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Sur ces points, chaque écran dévoile sa personnalité.

En laboratoire, le téléviseur avec dalle QD-OLED prend une avance nette sur la réponse dynamique aux contenus HDR. Les reflets et blancs s’affichent puissamment sans sacrifier la cohérence colorimétrique sur le Samsung S95F. Face à lui, le LG G5 avec sa dalle WOLED conserve l’avantage dans la gestion des ombres. Il propose des noirs quasi parfaits et un subtil dégradé de nuances, même si la balance des blancs réclame parfois une calibration experte.

La gestion des contrastes départage les deux écrans

Sur le terrain du contraste natif, aucun des deux adversaires ne faiblit : chaque pixel peut s’éteindre complètement. Cela assure des noirs profonds et une intensité saisissante. Cependant, le volume de couleurs départage les concurrents.

La technologie QD-OLED propose une palette élargie de couleurs où verts et rouges paraissent vibrants, sans halo gênant. En d’autres termes, les images sont sublimées par le Samsung S95F. Sur son rival, l’affichage WOLED privilégie davantage une teinte neutre et fidèle au réalisme photographique. Le LG G5 séduit ainsi les puristes qui aiment voir la réalité sans filtre. Ils pourront toujours faire des réglages personnalisés via la calibration.

Sur le terrain du gaming et des traitements vidéo

Le duel LG G5 vs Samsung S95F se joue aussi sur le terrain du gaming. Chacun propose une fréquence élevée, un faible temps de latence (input lag) et une compatibilité VRR (Variable Refresh Rate), éléments cruciaux pour les passionnés de jeux vidéo rapides ou compétitifs.

Dans la pratique, la gestion du signal 4K à 120 hertz est impeccable : absence d’artefacts, aucune gêne lors des mouvements rapides. Le QD-OLED du Samsung S95F maintient une netteté parfaite même lors de balayages rapides, idéal pour les FPS ou courses virtuelles. Le WOLED du LG G5 met en avant une stabilité remarquable, soutenue par des algorithmes anti-flou efficaces.

Traitement vidéo et intelligence artificielle

Derrière l’écran, on retrouve des processeurs puissants dédiés au traitement vidéo. L’AI upscaling transforme efficacement des contenus Full HD ou Blu-Ray classiques en images Ultra HD nettes, sans perte majeure de détails.

Le QD-OLED du Samsung S95F exploite des algorithmes sophistiqués qui analysent chaque image en temps réel. Il préserve relief et finesse avec réduction de bruit. D’ailleurs, la marque sud-coréenne a intégré le live translate à l’ensemble de ses smart-TV. Pour sa part, son compatriote LG s’appuie sur des routines de filtrage abouties, associées à une gestion dynamique du gamma et du contraste local. Il optimise ainsi les scènes complexes sans ralentir l’affichage.

Expérience connectée, ports et fonctionnalités pour joueurs

La connectivité occupe une place centrale pour profiter des dernières consoles ou systèmes audio eARC. Le LG G5 et le Samsung S95F proposent tous les deux plusieurs ports HDMI 2.1. Ils garantissent la prise en charge des fonctions gaming avancées telles que le taux de rafraîchissement variable.

L’intégration d’assistants vocaux et domotiques facilite l’usage au quotidien. Que ce soit pour lancer un jeu, ajuster la luminosité ou changer de source, la navigation est fluide et intuitive. Un autre point fort réside dans le support optimisé des plateformes de cloud gaming directement accessibles depuis les applications embarquées.

Calibration, ergonomie et expérience utilisateur

La réussite d’un téléviseur dépend en grande partie de sa facilité d’utilisation et de ses possibilités de calibration. Même si les performances semblent proches, un ajustement précis dès les premiers jours fait souvent la différence pour profiter de la meilleure qualité d’image.

Les menus offrent un panel de préréglages qui va du mode cinéma calibré aux options « gaming » ultra-réactives. Les outils de calibration intégrés permettent d’ajuster précisément les couleurs et le volume de couleurs selon l’environnement lumineux ou les préférences personnelles.

Confort visuel et design pour tous les usages

L’aspect esthétique compte beaucoup dans le choix final. Entre design ultra-fin et sobriété élégante, chaque modèle affiche une silhouette étudiée pour s’intégrer discrètement dans un salon contemporain, sans détourner l’attention du contenu projeté. Les bords extrêmement fins accentuent le sentiment d’immersion pendant les séances de cinéma maison.

Côté ergonomie, la navigation simplifiée et la réactivité de la télécommande autorisent des réglages instantanés en toute situation. Toutes les fonctionnalités orientées confort restent aisément accessibles, qu’il s’agisse de modifier la brightness, activer un mode audio spécifique ou passer rapidement d’une source à l’autre.

Résistance au marquage et durabilité

La longévité des dalles OLED a longtemps suscité des interrogations, mais les évolutions apportent désormais des réponses rassurantes tant pour le QD-OLED que pour le WOLED. Des routines automatiques de rafraîchissement des pixels et une gestion intelligente de la luminosité limitent l’apparition d’images fantômes ou de burn-in.

Ces mécanismes prolongent la durée de vie du panneau, même chez les utilisateurs intensifs ou les passionnés de gaming. Choisir l’un ou l’autre devient donc gage de sérénité sur la pérennité de la qualité d’image au fil des années.

Compatibilité multimédia et usage domestique varié

L’intégration des standards actuels, qu’il s’agisse du traitement HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision) ou de la gestion du son surround, fait de ces téléviseurs modernes de véritables centres multimédias capables de répondre à toutes les envies numériques.

Brancher un lecteur Blu-Ray, lancer une application de streaming 4K ou organiser une soirée photo devient un jeu d’enfant. Le rendu homogène des vidéos personnelles, associé à une interpolation efficace des sources anciennes, démontre la souplesse offerte par l’AI upscaling alliée à une expertise logicielle interne, le tout sans ralentir l’accès aux contenus favoris du foyer.

LG G5 vs Samsung S95F : lequel choisir ?

Face à la question ultime « LG G5 vs Samsung S95F », la décision repose avant tout sur les priorités de l’utilisateur. Ceux qui privilégient une colorimétrie éclatante, des angles de vision larges et une immersion home cinéma spectaculaire trouveront leur bonheur avec le QD-OLED du Samsung S95F. À l’inverse, les amateurs de luminosité extrême, de réalisme photographique et de robustesse sur le long terme seront comblés par le WOLED du LG G5.

Choisissez en fonction de votre budget

Finalement, la décision d’achat dépend aussi du budget. En règle générale, le LG G5 est proposé à un prix légèrement supérieur, justifié par son design « Gallery » pensé pour le montage mural. Par exemple, le modèle 65 pouces avoisine les 2 999 €, tandis que la version 77 pouces peut grimper jusqu’à 4 299 €, avec une taille d’environ 145 x 83 x 2,5 cm pour le 65 pouces. Ce format ultra-fin permet une intégration murale élégante, sans espace entre l’écran et le mur.

De son côté, le Samsung S95F, équipé d’une dalle QD-OLED, est commercialisé à un tarif légèrement inférieur pour les petites tailles, avec le modèle 55 pouces autour de 3 000 € et le 65 pouces à environ 3 399 €. Le 77 pouces atteint les 4 299 €, avec des dimensions proches de 171,7 x 105 x 2,8 cm. Samsung compense ce positionnement tarifaire par une garantie constructeur étendue, souvent cinq ans sur la dalle, et un service après-vente réputé pour sa réactivité.

