Sécurité applicative : Checkmarx intègre ZAP dans son offre DAST

Checkmarx, leader de la sécurité des applications cloud natives, s’associe avec Zed Attack Proxy (ZAP) pour améliorer sa solution de tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) et soutenir la communauté open source. Cette collaboration stratégique vise à offrir aux développeurs une solution AppSec plus complète et innovante.

Une intégration stratégique pour renforcer le DAST

Checkmarx a annoncé son partenariat avec ZAP, le plus populaire des outils DAST, utilisé par les professionnels de la sécurité des applications pour identifier et corriger les vulnérabilités des applications web. Ce rapprochement inclut l’intégration des leaders de ZAP, Simon Bennetts, Rick Mitchell et Ricardo Pereira, qui rejoignent Checkmarx en tant que collaborateurs. Leur objectif : développer la prochaine génération de l’offre DAST et investir dans le projet open source.

Depuis décembre 2021, ZAP a réalisé plus de 353 millions d’analyses et généré plus de 30 milliards d’alertes. Ces chiffres prouvent ainsi son efficacité et sa popularité. « Je suis ravi d’accueillir Simon, Rick et Ricardo au sein de notre équipe. Ensemble, nous favoriserons l’innovation continue pour ZAP et Checkmarx DAST », a déclaré Ori Bendet, vice-président Product Management chez Checkmarx.

Un engagement renouvelé envers la communauté open source

Ce partenariat marque un engagement renforcé de Checkmarx envers la communauté open source. L’entreprise, déjà reconnue pour son soutien à des projets comme KICS et CxFlow, continue de développer des solutions de sécurité applicative innovantes. Avec ZAP, Checkmarx souhaite offrir la solution AppSec la plus complète et avancée au monde. Ensemble, ils visent à répondre aux besoins des développeurs et des équipes de sécurité.

Les membres de la communauté ZAP bénéficieront de l’expertise des équipes de Checkmarx et de ZAP pour maintenir et améliorer cet outil incontournable. De plus, ils pourront profiter de l’intégration optimisée de ZAP dans la plateforme Checkmarx One. Cela promet une meilleure corrélation, une expérience utilisateur simplifiée et des fonctionnalités robustes. Simon Bennetts, fondateur de ZAP, a exprimé sa satisfaction : « Checkmarx propose la plateforme de sécurité applicative leader du marché et est un pionnier dans ce domaine. Nous sommes ravis de rejoindre l’entreprise et d’offrir enfin un foyer à ZAP. »

Des bénéfices concrets pour les utilisateurs de Checkmarx

Pour les clients de Checkmarx, cette collaboration se traduit par un renforcement de la précision et de la fiabilité des analyses de sécurité. L’équipe combinée de Checkmarx et ZAP développera des fonctionnalités innovantes pour rendre l’outil DAST plus performant et facile à utiliser. Ces améliorations incluent une meilleure intégration dans Checkmarx One. Cela facilite ainsi le travail des développeurs et des équipes de sécurité.

Les utilisateurs pourront également accéder directement aux connaissances des experts de Checkmarx et de l’équipe de ZAP afin de garantir un développement continu de l’outil en fonction des besoins du marché. Les efforts conjoints des deux équipes promettent d’offrir une expérience de sécurité applicative plus fluide et plus efficace pour répondre aux défis posés par l’évolution rapide des menaces.

Cette alliance entre Checkmarx et ZAP renforce leur position de leaders sur le marché de la sécurité des applications. Elle illustre également l’engagement de Checkmarx envers l’innovation et la communauté open source. Les développeurs et les professionnels de la sécurité profitent ainsi d’outils de pointe pour protéger leurs applications.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

