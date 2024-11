Sony révèle enfin les ventes de la PS2 : la Nintendo Switch peut-elle surpasser 

Pour la première fois, Sony lève le voile sur les chiffres de la PS2. La Nintendo Switch est-elle prête à la détrôner ? Explications.

Jusqu’à aujourd’hui, la PlayStation 2 (PS2) demeure la console la plus vendue de tous les temps. Malgré la montée en puissance de la Nintendo Switch, le mythique appareil de Sony continue de dominer les classements des meilleures ventes.

Le chiffre de ventes de la PS2 : ça c’est une première depuis 2013

Sony a enfin levé le voile sur les ventes de la PS2. Les chiffres confirment que malgré la montée en puissance des consoles modernes comme la Nintendo Switch, la PlayStation 2 demeure appréciée.

Ce mardi, pour célébrer le 30e anniversaire de la PlayStation, Sony a publié une rétrospective sur son site. Ce dernier inclut un chiffre que nous étions tous curieux de savoir : 160 millions d’unités PS2 vendues.

La Nintendo DS, avec environ 154 millions d’exemplaires vendus, est en deuxième place. Elle est suivie de près par la Switch avec 146 millions, si l’on se fie aux données de Nintendo.

Bien que cette estimation de 160 millions était déjà connue, c’est la première fois qu’un chiffre officiel a été partagé. Car, Sony a cessé de communiquer les ventes globales à après 2013.

L’ancien PDG, Jim Ryan, avait évoqué ce chiffre dans une interview au début de l’année, sans toutefois le confirmer définitivement. La publication de cette statistique sur le site officiel de PlayStation vient enfin clore ce chapitre.

Il faut croire que cette console est toujours appréciée

La production de la PS2 s’est arrêtée en 2013, mais ses ventes ont continué de croître, bien que lentement. La dernière mise à jour, datant de 2012, faisait état de 155 millions d’unités écoulées.

Le site de PlayStation a aussi montré les chiffres pour d’autres consoles de la marque. La PS4, avec 117 millions d’unités, suit la PS2, tandis que la PS1 a atteint 102 millions de ventes. La PS3, mal reçue lors de son lancement, se retrouve en dernière position avec 87 millions d’exemplaires.

Cependant, Sony ne communique pas sur les ventes de ses autres appareils, comme la PSP, la PS Vita et le PS VR. La PSP a vendu environ 80 millions d’unités, mais la PS Vita, bien moins populaire, n’a pas dépassé les 15 millions.

Quant au PS VR, l’expérience de réalité virtuelle de Sony, elle est restée une niche, avec peu d’investissements dans son évolution, notamment pour le PSVR 2.

Personnellement, je crois que la PS2 incarne la plus grande réussite de Sony, et ces chiffres en sont la preuve. Et vous ? Pensez-vous que les consoles portables de Nintendo battront ces ventes ?

Partagez votre opinion dans le commentaire !

