Stockage de données sécurisé : Open-E lance JovianDSS Up31

Open-E dévoile JovianDSS Up31, une version conçue pour transformer la gestion du stockage de données. Avec des avancées comme l’intégration de Proxmox, la prise en charge des disques auto-chiffrants et des mises à jour du noyau Linux et du ZFS, cette version met l’accent sur la performance, la sécurité et la compatibilité. Open-E JovianDSS Up31 reflète l’engagement d’Open-E à proposer des solutions adaptées aux défis de demain.

JovianDSS Up31 : l’innovation au service des entreprises

Aujourd’hui, au CES 2025, Open-E dévoile JovianDSS Up31, sa dernière solution logicielle. Ce produit redéfinit les standards en matière de stockage de données. Avec cette version, Open-E montre clairement son ambition : fournir des outils performants, adaptés aux besoins des environnements informatiques modernes. Le PDG d’Open-E, Krzysztof Franek, m’a confié : « Avec Open-E JovianDSS Up31, nous établissons une nouvelle référence en matière de solutions de stockage de données en répondant aux besoins clés des utilisateurs, comme la sécurité, l’intégration et la performance. Cette version reflète notre volonté d’innover et d’offrir une expérience utilisateur supérieure. » Les caractéristiques de ce logiciel examinées en détail expliquent pourquoi il attirera l’attention au CES.

Des fonctionnalités pensées pour l’avenir

Ce qui frappe dans cette version, c’est son intégration de technologies modernes et essentielles. JovianDSS Up31 propose une compatibilité accrue avec Proxmox, grâce à l’agent Guest QEMU. Cela simplifie le déploiement des machines virtuelles et améliore l’efficacité des systèmes virtualisés. Si vous travaillez avec Proxmox, vous savez combien une telle optimisation peut transformer la gestion quotidienne. Autre innovation majeure : la prise en charge des disques auto-chiffrants Micron. Pour les entreprises soucieuses de protéger leurs données, c’est un véritable atout. Le cryptage matériel garantit une sécurité renforcée contre les accès non autorisés. C’est, selon moi, une réponse directe aux défis croissants en cybersécurité. Le logiciel introduit aussi la gestion des cibles iSCSI via des adresses IP virtuelles spécifiques. Cette amélioration offre un meilleur contrôle du trafic réseau. Et dans un monde où les exigences en stockage évoluent rapidement, ce niveau de précision est un avantage.

Une mise à jour technique impressionnante

Outre ces nouvelles fonctionnalités, Open-E a également renforcé les bases techniques de JovianDSS Up31. La mise à jour vers le noyau Linux 5.15 améliore la compatibilité et la stabilité. Et avec ZFS 2.2.4, le système de fichiers phare, l’intégrité des données et l’efficacité de stockage atteignent un nouveau sommet. Ces évolutions mon trent qu’Open-E ne se contente pas de suivre les tendances. L’entreprise anticipe les besoins futurs et propose des solutions robustes et évolutives.

Avec JovianDSS Up31, Open-E fait ainsi un pas décisif vers l’avenir du stockage de données. Ce produit se démarque par sa capacité à allier sécurité, performance et adaptabilité. Si vous cherchez une solution pour moderniser votre infrastructure, cette version pourrait bien devenir une référence incontournable. Je vous conseille de la découvrir au CES 2025 ou de suivre les annonces d’Open-E pour ne rien manquer de ces avancées.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.