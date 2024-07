Switch 2: voici comment Nintendo va combattre les scalpers et la pénurie

Tout le monde se souvient de la pénurie de la PS5. Il y avait des revendeurs qui mettaient ensuite cette console à un prix exorbitant. C'est le chaos, dans un monde où la pandémie régnait. Mais la Switch 2 ne va pas connaître la même situation. Les cerveaux de Nintendo ont mis en place une stratégie bien ficelée.

Avez-vous hâte de jouer à la Nintendo Switch 2 ? C'est le cas de tout le monde à présent. Le lancement sera dans les mois à venir, et on ne connaîtra plus une pénurie comme avec la PS5. Après tout, le géant du gaming, Nintendo, veut assurer le coup avec cette nouvelle console portable. Nouveaux titres Mario, Luigi, The Legends of Zelda, et encore plus. C'est parti.

Plus de 10 millions de Switch 2 pour les mois à venir

« Nous pensons que l'étape la plus cruciale pour contrer la revente est de fabriquer des quantités suffisantes pour satisfaire la demande des clients », déclare Shuntaro Furukawa, président de Nintendo.

Le big boss lui-même a voulu rassurer les adeptes de la marque. Selon un leak, Nintendo envisage de lancer 10 millions de Switch 2 rien que la première année.

Une production massive est alors la clé pour lutter contre les scalpers. Toutefois, la stratégie est à double tranchant, selon les spécialistes du milieu. En effet, les composants pourraient ne pas suivre la cadence. Mais Nintendo a encore une solution à ce problème. De plus, l'approche est nécessaire pour produire une console surpuissante.

Nintendo Has A Simple But Effective Plan To Stop Switch 2 Scalpers https://t.co/m2mOMavwf5 pic.twitter.com/1Uds6isKTl — GameSpot (@GameSpot) July 1, 2024

« La pénurie de composants (semi-conducteurs) qui a entravé la production de la Nintendo Switch au cours des deux dernières années a été résolue », explique Fukurawa.

Il a aussi ajouté : « À l'heure actuelle, nous ne pensons pas que la pénurie de composants aura un impact significatif sur la production du modèle successeur »

À noter qu'il n'y a pas encore de date de lancement officielle. Par contre, on a un petit indice concernant cette journée mémorable. Vous pourrez jouer à la Switch 2 à partir de 2025. Seulement quelques mois d'attente pour un moment inoubliable.

D'autres stratégies pour assurer un approvisionnement efficace

Produire en masse ne suffit pas toujours à prévenir une pénurie. Il se peut que des petits malins achètent plusieurs Switch 2 et les revendent après quelques mois. Pour éviter cette situation, les équipes de Nintendo ont une autre stratégie.

« Nous explorons également d'autres options, en tenant compte des circonstances uniques de chaque région », affirme Fururawa. Nintendo devrait limiter les achats à une console par personne. Mais cette approche n'est pas définitive.

Metroid Prime 4, et d'autres titres phares au rendez-vous

Les nostalgiques seront sollicités avec « Metroid Prime 4 ». Mais Nintendo ne va pas toujours jouer sur ce terrain. D'autres opus des aventures de Link feront partie des titres de lancement. Et si vous voulez jouer avec vos amis, des jeux Mario Kart seront dispo avec cette console.

D'ici quelques mois, on aura des consoles Switch 2 dans nos salons, et partout avec nous. Quel titre joueriez-vous après l'achat ? Partagez vos avis en commentaire.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.