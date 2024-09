Telegram : les canaux IPTV foot tombent comme des mouches

Oh non ! Les matchs de Ligue 1 ont été piratés et diffusés sur Telegram à l'aide des canaux IPTV. Des milliers de spectateurs ont alors pu regarder Le Havre contre PSG sans passer par les diffuseurs officiels.

Attention ! La rencontre Le Havre contre le PSG de cette saison est partout sur les canaux IPVT de Telegram. Les amateurs de football frustrés par les tarifs élevés des diffuseurs officiels en ont profité pour suivre gratuitement le match. Ce qui est illégal. Dommage pour la plateforme de messagerie et les diffuseurs officiels, cet incident ne sera pas sans conséquence.

Match de Ligue 1 : partout sur les canaux IPTV de Telegram

Légalement, les matchs de Ligue 1 ne peuvent être diffusés que par des diffuseurs officiels comme DAZN et beIN Sports. Il est toutefois indéniable que les tarifs de la plateforme DAZN sont plutôt élevés. Ce qui explique pourquoi plus de 200 000 personnes ont suivi la rencontre PSG contre Le Havre sur Telegram.

Une chaîne YouTube brésilienne, qui détient les droits locaux de la compétition, a aussi évoqué une affluence record. Apparemment, il y a eu plus de 800 000 spectateurs pendant la rencontre. Sans parler des recherches Google sur l'utilisation de VPN qui ont explosé. Il faut aussi savoir que les vendeurs d'IPTV ont signalé une hausse significative de leurs ventes au début de cette saison.

Les enjeux de ces diffusions illégales

Les associations de football et les diffuseurs craignent les conséquences de ces diffusions illicites. C'est compréhensible puisque ces dernières risquent d'entraîner une perte significative de revenus pour les diffuseurs, la LFP et les clubs. Les droits de diffusion pour les quatre prochaines années ont été vendus à DAZN à un montant bien inférieur aux attentes. Les clubs, déjà affaiblis par le Covid et Mediapro, s'exposent à une situation financière précaire.

Quelles mesures ont été prises ?

Les diffuseurs ont mis en place des mesures pour contrer cet incident sur les canaux IPTV de Telegram. Leurs efforts se sont d'abord concentrés sur le nettoyage des sites de streaming illégaux. Les succès étaient notables depuis l'entrée en vigueur du dispositif de lutte contre le piratage en 2022. Une législation qui a permis de bloquer des milliers de sites de streaming par injonctions judiciaires.

Depuis le 2 août, une nouvelle décision a également été imposée aux fournisseurs d'accès à internet. Ils doivent bloquer les services IPTV diffusant illégalement la Ligue 1 et la Ligue 2. Cette méthode était d'une grande aide pour la lutte contre ces flux.

Les diffuseurs envisagent éventuellement d'améliorer leurs outils pour immobiliser les sites illégaux en temps réel, sous la supervision de l'Arcom. Ils veulent pouvoir bloquer les adresses IP des sites, pas seulement leurs noms, pour éviter tout contournement. Mais ces propositions sont encore à discuter en Europe d'ici fin 2025.

Une plainte contre Telegram ?

Dans ce genre de situation, l'Association de Protection des Programmes Sportifs (APPS) propose une poursuite au titre du DSA. Ce règlement européen impose des obligations de coopération et de réactivité aux plateformes. Telegram doit donc coopérer.

Hervé Le Maire de la société LeakID, lui, reste ferme. « Il est temps d'envisager une action en justice contre Telegram. Soit Telegram se conforme, soit la plateforme doit être bloquée. Une réponse ferme est nécessaire pour éviter une crise majeure. » Tels sont ses mots.

En attente de la réactivité de Telegram..

Malgré ces avancées, les défis persistent, notamment avec les boucles Telegram. Les diffuseurs collaborent avec des prestataires technologiques comme LeakID et Athletia afin de détecter les contenus illicites. Cependant, la plateforme de messagerie est peu réactive. Ses délais de réponse sont trop longs, allant jusqu'à 24 heures, ce qui est insuffisant pour les flux en direct.

En outre, lorsqu'on signale un lien à Telegram, la plateforme n'interrompt pas le flux mais informe le propriétaire du contenu. Cela permet aux pirates de multiplier les canaux de diffusion. D'après Hervé Le Maire, certaines chaînes Telegram fournissent 4 liens de secours à leurs abonnés pour maintenir l'accès aux matchs. Et ce, même lorsque le lien principal est bloqué.

Pour contrer cette explosion de piratage, la LFP intensifie ses actions. La Ligue diffuse des campagnes de sensibilisation et envisage des poursuites contre les revendeurs d'abonnements IPTV. Des discussions sont en cours pour une législation européenne plus stricte. L'Association de protection des programmes sportifs (APPS) pousse pour des mesures légales contre Telegram. En vertu du règlement européen sur les services numériques (DSA)…

