Transformez vos corvées quotidiennes en forêt avec cette application

Deux adolescents de Seattle, Eshaan Shetty et Thiago Sardenberg, ont développé une application innovante qui associe épanouissement personnel et engagement écologique.

Bien qu’ils vivent désormais loin l’un de l’autre, leur amitié continue de porter leur combat contre le changement climatique.

Eshaan, à San Jose en Californie et Thiago, installé à Boca Raton en Floride, développent ensemble « Sapling« , une application de productivité pour iPhone. Le projet a démarré l’été dernier, inspiré par leur amitié nouée dans le quartier d’Education Hill à Redmond, État de Washington.

Sapling permet aux utilisateurs de transformer leurs tâches quotidiennes en contributions écologiques. Chaque tâche effectuée rapporte un crédit et 20 crédits financent la plantation d’un arbre via la National Forest Foundation. L’idée est simple : « En faisant tes devoirs ou des tâches ménagères, tu peux planter un arbre en seulement deux jours », explique Eshaan.

Un suivi motivant et transparent pour les utilisateurs

L’application permet un suivi en temps réel des progrès des utilisateurs ainsi que de ceux qu’ils suivent. Elle propose aussi une carte interactive. Cette carte affiche les arbres plantés ainsi que les projets de reforestation soutenus. Elle détaille les variétés d’arbres et leurs localisations précises. Ainsi, chaque utilisateur peut voir directement l’impact de ses contributions, ce qui renforce son engagement.

L’amitié d’Eshaan et Thiago est un moteur essentiel de leur succès. Habitués à collaborer sur des jeux vidéos, ils ont appliqué cette même dynamique à leur projet. Leur complémentarité s’exprime dans la répartition des rôles entre le développement technique et la gestion des tâches de conception.

Premiers résultats encourageants

Depuis son lancement, Sapling a attiré près de 100 utilisateurs et levé environ 782,5 euros pour soutenir la reforestation. Cependant, le duo ne compte pas s’arrêter là. Eshaan ambitionne de développer une technologie capable de réduire la crise des sans-abris dans la Baie. De son côté, Thiago souhaite concevoir une solution pour lutter contre la pollution des océans.

En combinant technologie, productivité et engagement écologique, Eshaan et Thiago montrent que chaque petite action peut contribuer à un impact global. Leur application, Sapling est une preuve que la jeunesse a le pouvoir de transformer les défis de demain. Je crois fermement que c’est à travers ces initiatives, portées par des jeunes engagés, que nous pouvons espérer un avenir plus durable et solidaire.

