Un mail vous accuse de pédopornographie ? C’est faux (enfin j’espère)

Des mails frauduleux circulent en ce moment et accusent les cibles de pédopornographie. Si vous ouvrez dans la panique, vous pourriez donner un passage pour des escrocs.

La venue d'Internet apporte de nombreux avantages : le streaming vidéo, les informations en temps réel ou encore la communication en ligne, mais aussi des désagréments comme les arnaques.

Depuis de nombreuses années, les Français ont eu leurs lots. Les arnaques se présentent sous plusieurs formes, mais récemment, elles fourmillent particulièrement dans les boites mail. Après le présumé mail du gouvernement, les pirates font croire aux internautes qu'ils ont été pris en flagrant délit de consultation d'images pédopornographiques.

Rappelons qu'il s'agit d'un fait grave, ainsi l'auteur encourt cinq années de prison et une amende de 75 000 euros.

Une nouvelle forme d'arnaque bien élaborée

Quand il s'agit de piéger les internautes, les arnaqueurs ne manquent pas d'imagination. En effet, pour convaincre les utilisateurs de l'authenticité du mail, ils utilisent de nombreuses techniques.

Cette fois, ils sont même allés jusqu'à se servir de la signature d'un agent fédéral pour piéger les cibles. De cette manière, les personnes tentées de chercher sur internet le nom pour confirmer qu'il existe le trouveront.

Et c'est là toute la différence de cette nouvelle arnaque, les arnaqueurs utilisent de vrais noms de policiers. Toutefois, ces agents fédéraux résidant en Suisse ne sont pas les auteurs du mail.

Parmi les noms qui sont couramment donnés par les malfaiteurs, on peut citer Jean-Michel ALDEBERT, Régis ALLEGRI, Hugo ARER, Cécile AUGERAUD, Mireille BALLESTRAZZI, Fabien BASQUIN, Solange BASTIDES, Laure BECCUAU, Véronique BECHU, Anne BENEJEAN, Christine BERNIER, Eric BEROT, Guy BERTRAND, Yvette BERTRAND, Christine BOBET, Marc BOGET, Catherine DE BOLLE, Joelle BONIN, Catherine BONNET, Jérôme BONET, Mélanie BRIARD, Bruno BUSSENET, Maryvonne CAILLIBOTTE, Karine CHABOT, Catherine CHAMBON, Patrick CHAUD, etc

Accusation de pédopornographie, c'est évidemment un faux mail

« Il nous a été donné de constater que vous avez commis plusieurs délits sur Internet après avoir été ciblé sur certains réseaux sociaux, sites d'annonces et sites de rencontres pour visualisation de vidéos et images à caractère sexuels et pédophiles, des photos/vidéos dénudées incluant des mineurs et plusieurs éléments ont été enregistrés, vos historiques de navigations passés au crible par notre outil d'extraction de données (annotateur) constituent les preuves de vos infractions », indique le mail frauduleux.

L'introduction du mail stipule également qu'ils agissent sous le commandement d'Ursula Von der Leyen, qui n'est autre que la présidente de la Commission européenne.

Il arrive que la cible s'empresse au moment de recevoir le courriel et peut complètement oublier les bons réflexes à avoir.

« Si le message n'a pas été envoyé par une adresse se terminant par @interieur.gouv.fr, c'est qu'il s'agit d'un message frauduleux », répète-t-on sur Cybermalveillance.gouv.fr.

Par ailleurs, le mail comporte énormément de fautes d'orthographes, ce qui devrait normalement alerter les destinataires.

À la fin du mail, l'auteur sollicite « des explications sur ce fait », et menace à peu près la cible : « MAINTENANT, VOUS ÊTES PRÉVENU (Sic) ». Ensuite, il appelle la personne à répondre « sans délai ».

Le bon réflexe à adopter si vous avez reçu le mail

Si vous répondez au mail, vous indiquez aux malfaiteurs que vous êtes une cible potentielle. D'ailleurs, c'est l'une des conditions nécessaires pour que l'arnaque fonctionne. C'est la raison pour laquelle, il ne faut jamais retourner le mail à l'envoyeur.

L'une des meilleures choses à faire est de transférer le mail à fraude-bretic@interieur.gouv.fr. Cela permet d'avoir un élément supplémentaire lors de l'enquête par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) du ministère de l'Intérieur.

Cependant, si vous avez quand même répondu au mail, il est recommandé de porter plainte. Vous devez également contacter votre banque, même s'il n'y a pas de grand risque financier à ce stade de l'échange.

Comme je le répète toujours, ce genre d'actualité est important. Ainsi, il est conseillé de le partager avec vos proches pour que tout le monde puisse se protéger contre les arnaques en ligne. D'ailleurs, ces derniers temps, elles sont de plus en plus nombreuses et l'on doit consolider la sécurité de nos comptes.

Si vous avez déjà reçu ce genre de mail, vous pouvez partager avec les lecteurs dans les commentaires ce que vous avez fait. Votre expérience peut aider d'autres personnes à éviter les attaques des malfaiteurs.

