Verbatim dévoile son nouveau logo et ses innovations à Computex

Verbatim, fournisseur mondialement reconnu de produits de stockage et d'accessoires, marque une étape importante dans sa stratégie de modernisation en dévoilant sa nouvelle identité visuelle. Le nouveau logo a été présenté pour la première fois au public au salon Computex à Taipei (Taiwan).

Une histoire riche depuis 1969

Entreprise intergénérationnelle à l'histoire riche, Verbatim a joué un rôle central dans l'industrie du stockage. Depuis sa création en 1969, l'entreprise a marqué les esprits grâce à la commercialisation des disquettes durant la révolution informatique. Elle est devenue la première marque mondiale de disques optiques vierges (CD, DVD et Blu-ray). Verbatim propose également une large gamme de produits de stockage et d'accessoires informatiques. La marque répond aux besoins croissants de digitalisation.

La décision de changer l'identité visuelle découle de l'engagement de Verbatim à se présenter comme une entreprise visionnaire. Avec ce nouveau logo, Verbatim souhaite moderniser son image et simplifier son identité visuelle. Elle renforce aussi sa position de fournisseur notable de solutions de stockage.

Une vision moderne et innovante

«L'introduction de ce nouveau logo s'inscrit dans la stratégie globale de Verbatim qui vise à faire évoluer notre identité dans un monde digital en constante métamorphose,» déclare Clive Alberts, PDG de Verbatim. «Grâce à notre nouveau slogan “Anywhere. Everyday.” (“Partout. Tous les jours.”) nous positionnons Verbatim comme un compagnon “essentiel” de la vie quotidienne, que ce soit pour le travail ou les loisirs partout dans le monde.»

Le nouveau logo sera intégré à toutes les plateformes de Verbatim. Cela va des packagings aux supports marketing, etc. Son design contemporain reflète l'engagement inconditionnel de Verbatim en faveur de l'innovation, de la fiabilité et de l'accessibilité dans un monde interconnecté.

Nouveaux produits présentés à Computex

«Outre le dévoilement de notre nouvelle identité visuelle, nous sommes ravis de présenter une série de nouveaux produits au Computex cette année,» ajoute Clive Alberts. «Parmi eux, nos disques SSD externes et internes nouvellement conçus, ainsi qu'une gamme d'accessoires comprenant des moniteurs portables 4K, de puissants chargeurs GaN, des adaptateurs de voyage, une gamme de hubs professionnels, des docking stations. Il y a aussi un assortiment de traceurs Bluetooth MyFinder et une multitude d'autres produits à découvrir.»

Cette série de nouveaux produits témoigne de la capacité de Verbatim à innover constamment et à répondre aux attentes des consommateurs modernes. Les nouveaux produits sont conçus pour offrir des solutions de stockage et des accessoires pratiques. La marque propose des produits fiables et accessibles à un large éventail de consommateurs.

Le salon Computex à Taipei a fourni une plateforme idéale pour Verbatim afin de présenter ses innovations. Les visiteurs ont eu l'opportunité de découvrir en avant-première les nouveautés de l'entreprise et d'apprécier la nouvelle identité visuelle de Verbatim. Le logo moderne et le slogan reflètent parfaitement la mission de Verbatim de rester un leader de confiance dans le domaine du stockage et des accessoires informatiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

