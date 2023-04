Pourquoi Elon Musk a-t-il mis le logo de Dogecoin sur Twitter ?

Depuis lundi soir, Elon Musk a remplacé l’oiseau bleu, le symbole historique du Twitter a été remplacé par le logo de Dogecoin. La raison de ce changement.

Le changement du symbole historique de Twitter initié par Elon Musk, a étonné quasiment tous les utilisateurs. L’habituel oiseau bleu a été remplacé par le Doge, le logo de la blockchain et de la cryptomonnaie Dogecoin. Cette image doge a été créée en 2013 pour tourner en dérision les autres crypto-monnaies comme Bitcoin.

Musk, Twitter et Dogecoin: une longue histoire

Twitter a été acheté par Musk pour 44 milliards de dollars, l’automne dernier. Musk étant un fan de Doge, aurait promis à Dogecoin qu’une fois à la tête de Twitter, il remplacerait l’oiseau bleu en Doge. Ce changement effectué par Musk a généré une augmentation de plus de 20 % du prix de Dogecoin.

En mars 2022, Twitter sert de facto de place publique pour la ville. Le non-respect des principes de la liberté d’expression y est donc de plus en plus courant. L’achat de Twitter et du changement du logo en Doge étaient alors encore sur le tapis.

En juin 2022, Musk fut l’objet d’un procès, car on l’accusa de faire la promotion de Dogecoin. Musk a par la suite déposé une requête contre cette poursuite. Il y a alors eu un retournement de situation. Les plaignants ont en effet été obligés de payer une amende de 258 milliards de dollars de dommages et intérêts. Les avocats de Musk ont pu prouver qu’il n’avait rien d’illégal dans ses actions. Le tribunal fut donc obligé de rejeter la plainte.

Le nouveau logo, comme promis

Musk avait déjà partagé une image de ce même doge assis sur une chaise et portant un t-shirt estampillé de l’inscription « PDG ». Il est à noter que cette image de Doge n’est actuellement visible que sur la version Web de Twitter. Le logo de l’oiseau bleu est de ce fait encore de mise sur l’application Android.

Cette décision d’Elon Musk a pu être influencée par la promesse faite avant la prise de la direction de Twitter. C’est ce qui expliquerait le fait qu’il ait partagé cette capture d’écran parlant du changement de logo en Doge.