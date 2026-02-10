Vidéo : ce robot se transforme en démon et s’effondre en pleine démo

XPeng voulait impressionner le public avec Iron, son humanoïde au design réaliste et à la démarche presque humaine. La séquence a rapidement pris une autre tournure. En pleine démo, le robot perd le contrôle et s’effondre lourdement sur le sol.

Dans un centre commercial de Shenzhen, le robot humanoïde Iron de XPeng, le constructeur chinois avançait devant une foule curieuse. Avec ses 1,73 mètre et ses 70 kilos, sa démarche fluide rappelait presque celle d’un mannequin sur un podium. Depuis sa première apparition, le robot avait déjà attiré l’attention pour son réalisme, certains internautes allant jusqu’à soupçonner un humain déguisé.

Soudain, Iron s’est cambré vers l’arrière dans un mouvement anormal. Son corps s’est contracté de façon désarticulée. En quelques secondes de la démo, le robot perd l’équilibre et s’effondre face contre le sol en marbre, dans un bruit sourd.

La démo du robot qui s’effondre devient viral

Sur les images qui circulent en ligne, on aperçoit une personne tenter d’amortir la chute d’Iron avant que trois individus ne viennent évacuer la machine sous les regards et les rires étouffés du public. Si la scène a marqué les esprits, elle révèle surtout le grand défi de la robotique humanoïde, c’est de rester debout dans le monde réel.

La vidéo est donc devenue virale sur les réseaux sociaux en Chine. La démo marketing d’Iron s’est transformée en séquence embarrassante. À mon avis, ce type de moment montre à quel point chaque présentation publique est désormais un pari à haut risque pour les entreprises tech.

Marcher sur un sol en laboratoire est une chose. Évoluer sur du marbre, dans un environnement public, avec des variations d’adhérence ou des perturbations imprévues, en est une autre. La stabilité dynamique reste l’un des problèmes les plus complexes à résoudre pour les robots bipèdes. Je pense que c’est précisément ce décalage entre conditions contrôlées et réalité qui explique la plupart des incidents visibles aujourd’hui.

Jan 31: 🇨🇳 XPeng’s humanoid robot IRON made its street debut at MixC Shenzhen Bay…



Oops… pic.twitter.com/0Uj1BaXznI — Byron Wan (@Byron_Wan) January 31, 2026

D’autres humanoïdes ont également connu des chutes spectaculaires comme celle d’Iron. Qu’il s’agisse du robot Optimus de Tesla ou de prototypes présentés sur scène par différents fabricants. Par contre, certaines entreprises travaillent précisément sur la robustesse. Les robots de Unitree, par exemple, sont testés dans des conditions extrêmes, capables d’encaisser coups, secousses ou températures glaciales.

Ce contraste montre que dans le secteur de la robotique humanoïde, l’apparence et la fluidité progressent vite. Mais la fiabilité en conditions réelles reste un chantier ouvert. Et selon moi, c’est même le véritable critère qui fera la différence entre les projets prometteurs et les robots réellement utiles au quotidien.

Le PDG de XPeng, He Xiaopeng, a tenté de dédramatiser la situation sur les réseaux sociaux. Il a comparé la chute à l’apprentissage d’un enfant (tomber, se relever, puis avancer plus vite). Il affirme ainsi que les échecs font partie du processus.

L’humain trop réaliste devient inquiétant

Ce qui a vraiment frappé dans cette séquence, ce n’est pas seulement la chute d’Iron, mais le mouvement qui l’a précédée. La torsion du dos, brusque et désynchronisée, a donné au robot une allure presque démoniaque, selon de nombreux commentaires en ligne.

C’est l’un des effets pervers de la fameuse uncanny valley. Plus un robot ressemble à un humain, plus la moindre anomalie devient perturbante. Une machine industrielle qui tombe paraît banale. Un humanoïde qui se contorsionne déclenche un malaise. Je trouve que cet effet psychologique est encore sous-estimé par les fabricants, alors qu’il influence fortement la perception du public.

XPENG's next-gen IRON robot effectively crossed the uncanny valley, leading many to believe it was a human in a suit.



In a follow-up event to prove it was a robot, He Xiaopeng had its leg skin cut open in front of a live audience. The robot then walked off the stage. pic.twitter.com/CNF5loZyaf — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) November 6, 2025

Iron avait déjà franchi ce seuil lors de ses premières apparitions, où sa démarche très naturelle avait impressionné. La chute a alors rappelé que derrière l’illusion se cache encore une technologie en construction. Certains internautes ont même plaisanté en affirmant que cette chute prouvait enfin qu’il ne s’agissait pas d’un humain déguisé.

Une industrie qui avance plus vite que son image ?

L’épisode tombe à un moment stratégique. XPeng veut lancer une production de masse de son robot humanoïde Iron à grande échelle d’ici la fin de l’année. Vous comprenez alors que chaque incident public pèse sur la crédibilité du projet.

Le lendemain de l’événement, Iron, présenté par l’entreprise était d’ailleurs fixé à une structure lors d’une nouvelle démo. C’est un signe que la communication a rapidement évolué.

Au fond, cette démo d’Iron illustre un enjeu plus large pour toute l’industrie. Les humanoïdes ne sont plus seulement des prototypes techniques. Ce sont des produits en devenir, exposés au regard du grand public. Et à l’ère des réseaux sociaux, chaque démonstration devient un test mondial en temps réel. À mon avis, les entreprises vont devoir apprendre à gérer autant leur narration que leur technologie.

Les robots vont tomber et ils tomberont encore. Ils devront donc atteindre un niveau de fiabilité suffisant avant que le marketing, la viralité et les attentes du public ne dépassent la réalité technologique. Car si les humanoïdes veulent un jour partager notre quotidien, ils devront maîtriser une compétence simple en apparence… rester debout.

