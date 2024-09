Vol de salaire : si vous êtes en télétravail, gare à cette dangereuse arnaque

Soyez sur vos gardes ! Le vol de salaire est la nouvelle méthode d’escroquerie où votre paye est en jeu. La Gendarmerie du Gard signale que des escrocs pourraient contacter votre employeur pour la détourner.

Le vol de salaire est une arnaque redoutable, qui prend de l’ampleur avec le télétravail. Les fraudeurs se font passer pour des employés et sollicitent la modification des coordonnées bancaires. Résultat, les salaires sont détournés vers des comptes frauduleux. Cette escroquerie, malheureusement, frappe de plus en plus. Voici ce que vous devez savoir sur cette dangereuse pratique.

Le piège du vol de salaire

Des escrocs se présentent comme des employés en prétendant devoir changer leurs informations bancaires. Effectivement, ils contactent les employeurs et demandent une modification urgente.

De ce fait, l’employeur, souvent sans méfiance, transfère le salaire sur un compte frauduleux. Étant souvent localisés à l’étranger, ces comptes rendent le processus de récupération des fonds très difficile. C’est d’ailleurs cette ruse qui rend l’arnaque si efficace.

Alors que l’employeur croit tout en ordre, le salarié se retrouve sans salaire. Tout compte fait, cette arnaque surprend couramment les deux parties.

L’augmentation des risques avec le télétravail

Le télétravail, c’est certain, a facilité ce type de fraude. Avec la distance, les employés ne sont plus présents physiquement pour confirmer leur identité.

Les échanges à distance, que ce soit par mail ou par téléphone, deviennent des opportunités parfaites pour les escrocs. Soit les procédures de vérification sont négligées, soit elles sont inexistantes.

Sans doute, ce manque de contrôle direct facilite les escroqueries. Selon les autorités, il est impératif d’exiger des vérifications strictes pour chaque modification bancaire. « Exigez que ce type de démarche soit fait en présentiel », recommandent les forces de l’ordre.

Pour rappel, le vol de salaire est loin d’être une arnaque isolée. D’autres méthodes, telles que le phishing ou encore les arnaques par faux mails, continuent de cibler les employés et leurs employeurs. La cybercriminalité prend de multiples formes, et chacune vise à subtiliser des informations sensibles ou de l’argent.

Pour éviter de tomber dans le piège, quelques précautions simples peuvent être mises en place. Tout d’abord, il est important de ne jamais se fier uniquement aux communications numériques pour des changements sensibles comme les coordonnées bancaires.

Une confirmation en face-à-face ou par appel téléphonique direct avec l’employé concerné est vivement conseillée.

Ensuite, il est crucial de signaler rapidement toute tentative de fraude aux autorités compétentes. Les gendarmes et autres forces de l’ordre peuvent fournir des conseils et des informations précieuses pour protéger les entreprises contre ce type d’escroquerie.

Que vous soyez employeur ou employé, il est toujours primordial de mettre en place des procédures de vérification rigoureuses pour éviter de tomber dans ce piège.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.