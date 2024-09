« Votre partenaire vous trompe » : le nouveau chantage des cybercriminels qui terrorise !

Les escrocs en ligne raffinent leurs techniques en exploitant les noms de vos proches pour vous piéger dans des arnaques de sextorsion. Découvrez comment identifier cette menace et vous protéger efficacement contre ces manipulations.

Les arnaques en ligne évoluent constamment et les escrocs redoublent de créativité pour manipuler leurs victimes. La dernière en date ? Une escroquerie de sextorsion qui prétend avoir des preuves d’infidélité de votre conjoint.

Ce nouveau stratagème va plus loin que les tentatives habituelles. Les escrocs utilisent des informations personnelles, telles que les vrais noms des époux, pour renforcer la crédibilité du message. Ils exploitent les craintes de trahison pour tirer parti de la vulnérabilité émotionnelle des victimes.

Cette nouvelle escroquerie a récemment émergé sur Reddit. Un utilisateur a partagé un e-mail reçu sur le subreddit r/Scams. Dans ce message, l’escroc utilise les vrais noms de l’utilisateur et de son conjoint. Il prétend détenir des preuves compromettantes d’une infidélité.

En jouant sur la peur et la curiosité, l’e-mail redirige les destinataires vers un site supposé détenir ces « preuves ». Certains utilisateurs n’ont pas cliqué sur le lien, mais d’autres ont été tentés. Ils ont découvert une page de connexion suspecte qui pourrait voler des informations sensibles ou installer des logiciels malveillants.

Des informations personnelles à portée de main

Les escrocs accèdent à des bases de données contenant des informations privées, ce qui représente une évolution inquiétante. Certains utilisateurs de Reddit rapportent avoir reçu ces e-mails peu de temps après leur mariage. Cela soulève des questions sur l’origine des données.

Des plateformes de planification de mariage comme The Knot ont été mentionnées dans les discussions, mais leur lien avec l’arnaque reste à prouver. Les arnaqueurs pourraient aussi exploiter des services publics de vérification des antécédents. Récemment, National Public Data a subi une violation de données qui a exposé des informations sur des millions de personnes.

Les arnaques de sextorsion évoluent vers des formes de plus en plus alarmantes. Une nouvelle version, rapportée par 404 Media, intègre des images de l’adresse du domicile des victimes. Ces images sont probablement obtenues via des services comme Google Maps. Les escrocs s’en servent pour intimider les victimes et exiger des rançons. Ces approches montrent une tendance à l’exploitation de données publiques et de technologies accessibles pour mener des attaques sophistiquées.

Que faire face à ces menaces ?

La vigilance est de mise face à ces nouvelles formes d’arnaques. Les experts en cybersécurité recommandent de ne jamais cliquer sur des liens suspects et de ne jamais divulguer d’informations personnelles en réponse à des e-mails de sextorsion.

Pour renforcer la sécurité de vos comptes en ligne, utilisez des mots de passe robustes et activez l’authentification à deux facteurs. Signalez toute tentative d’escroquerie aux plateformes concernées et aux autorités compétentes, car cela contribue à lutter contre cette menace grandissante.

Les arnaques de sextorsion exploitent des émotions puissantes comme la peur et la honte. Cependant, il est important de se rappeler qu’elles reposent sur des mensonges et des manipulations. Adoptez des pratiques de cybersécurité solides et restez informé des nouvelles techniques utilisées par les arnaqueurs. Vous pourrez ainsi vous protéger et réduire le risque de tomber dans leurs pièges. Ignorer ces e-mails et signaler les tentatives d’extorsion sont les premiers pas vers la protection de vos informations personnelles et de votre tranquillité d’esprit.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.