Vous avez une imprimante 3D ? Berkeley dévoile un robot à construire pour 5000$ !

A quoi vous sert votre imprimante 3D ? Oui, parce que l’Université de Berkeley, elle, en avait et s’en est servi pour créer un robot humanoïde. Baptisée Berkeley Humanoid Lite, cette machine est économique, modulaire et entièrement personnalisable.

Elle a été conçue à partir de boîte de vitesses modulaire imprimées en 3D et de composants qu’on peut acheter en ligne. Cela, sans matériel industriel ni atelier de haute technologie.

Alors bon, la fabrication a coûté aux environs de 5 000 dollars. Mais, pour une telle technologie, c’est moindre.

Humanoid Lite incarne l’accessibilité du monde la robotique

Humanoid Lite est le fruit du travail d’une équipe d’ingénieurs menée notamment par Yufeng Chi. Ce dernier étant aujourd’hui doctorant en génie électrique et informatique. Mais sa fascination pour les robots remonte à ses années de licence.

Durant ses premières années d’études, Chi cherchait désespérément un moyen de concevoir son propre robot humanoïde. Malgré les vidéos en ligne et les projets de cours, l’accès à des composants comme les actionneurs, moteurs ou kits robotiques était limité.

De plus, la majorité des développeurs gardaient jalousement leurs codes sources, freinant toute tentative de création indépendante. Alors animé par le désir de rendre la robotique plus ouverte et plus concrète, il a initié le développement de Humanoid Lite.

Cette machine humanoïde mesure environ un mètre de haut et pèse 16 kilos. Elle embarque des actionneurs modulaires dotés d’engrenages cycloïdaux. Ces derniers, avec leurs grandes dents, permettent de compenser la fragilité relative des plastiques imprimés. Ce qui réduit l’usure et prolonge la durée de vie des pièces.

Pour info, les expérimentations réalisées ont montré que ces actionneurs résistent à une utilisation intensive et offrent une performance comparable aux dispositifs métalliques plus coûteux.

Aussi performant qu’un robot de Boston Dynamics, vraiment ?

Eh bien, côté fonctionnalité, Humanoid Lite peut manipuler des objets via un joystick. Il est capable de marcher grâce à un contrôleur de locomotion basé sur l’apprentissage par renforcement.

Quoique pour l’heure, la marche est encore en phase de perfectionnement. De toute évidence, avec un tel coût de fabrication, nous ne pouvons pas mieux espérer. Notez toutefois que ce robot a un système ouvert. Chaque utilisateur l’exploitant contribuera donc à son amélioration.

Pour ce qui est de l’assemblage, c’est assez simple. Même un novice peut monter la machine en une semaine. D’ailleurs, vous n’êtes pas obligé de construire tout le robot d’un coup.

Vous pouvez commencer petit, en fabriquant juste un seul un actionneur pour tester comment il fonctionne. Une fois que vous êtes à l’aise, construisez-en plusieurs pour assembler des parties plus grandes, comme un bras complet ou une jambe.

Et en cas de casse, inutile de paniquer ! Il suffit de réimprimer la pièce concernée et le tour est joué.

À l’heure actuelle, l’équipe observe déjà une participation active de la communauté sur des forums et sur Discord. Où plusieurs membres ont partagé les photos de leur robot terminé.

Alors, que pensez-vous de cette réalisation de l’Université de Berkeley ? A vous la parole dans le commentaire !

