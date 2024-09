X banni du Brésil : Elon Musk refuse de coopérer, et se rebelle via Starlink

X est officiellement banni du Brésil ! Google et Apple sont contraints de retirer l'application X de leurs enseignes en cinq jours. Par ailleurs, si les Brésiliens tentent de contourner cette interdiction, ils risquent de lourdes amendes.

Après la fermeture d'Instagram en Turquie, c'est maintenant au tour du Brésil de bloquer la plateforme X du célèbre magnat de la technologie Elon Musk. Les Brésiliens ne pourront plus utiliser ce réseau social, au risque de lourdes amendes. Pourquoi une telle décision ? Découvrez ici tous les détails !

Quelle est la raison de cette interdiction de la plateforme X au Brésil ?

La décision émane d'Alexandre de Moraes, le juge de la Cour suprême du Brésil qu'il a fait publier sur le site d'information brésilien Poder 360. Il a ordonné aux fournisseurs d'accès Internet du pays de bloquer la plateforme.

D'après le New York Times, la décision vient du fait que Elon Musk, le propriétaire du réseau social a refusé de mandater un représentant légal pour son cas. De plus, il a refusé de se conformer à l'ordre de Moraes qui était de fermer certains comptes X qu'il jugeait nuisibles au processus démocratique.

Rappelons que jeudi, Moraes a aussi gelé les comptes bancaires brésiliens de Starlink de Space X pour faire pression sur Elon Musk pour qu'il se conforme à cette ordonnance du tribunal.

La veille, ce juge a également menacé d'interdire complètement X au Brésil si la société ne nommait pas de représentant légal dans le pays. Elon Musk a fait la sourde oreille, donc, le juge a tenu sa promesse.

Une décision qui affecte les entreprises de télécommunications et les citoyens

La justice brésilienne a ordonné aux sociétés de télécommunications et aux géants de la technologie de dégager X de leurs commerces et de leurs plateformes. Par exemple, Google et Apple ont cinq jours pour enlever l'application de ce réseau social de leurs boutiques d'applications.

Anatel, une agence brésilienne des télécommunications, affirme avoir obtenu l'ordre. Par ailleurs, les FAI du pays n'ont eu qu'une journée pour s'y conformer.

Cette ordonnance ne se limite pas à bloquer l'accès du pays à cette plateforme. Elle considère également comme délit l'utilisation de l'application à partir d'un VPN ou d'un réseau privé virtuel.

Les personnes surprises en train d'utiliser le VPN pour accéder à cette plateforme pourraient écoper d'une amende quotidienne de 50 000 réaux brésiliens soit 8 900 dollars.

La plateforme X victime de censure d'après Elon Musk ?

Elon Musk pense que les directives du juge Moraes de supprimer ou de geler des comptes de désinformation similaire de X « d'ordres de censure ».

D'ailleurs, ce PDG de la société Starlink a déjà refusé de se conformer au tribunal. C'est la raison pour laquelle il a décidé de fermer le bureau brésilien de X pour assurer la sécurité de leur personnel.

L'équipe des affaires gouvernementales mondiales de la plateforme X a aussi promis de publier toutes les « demandes illégales du juge de Moraes ainsi que tous les dossiers judiciaires associés ».

Rappelons que ce n'est pas la première bataille juridique entre Elon Musk et le juge Moraes. Ils ont déjà eu des litiges concernant la diffusion d'informations lors de la dernière élection brésilienne de 2022.

