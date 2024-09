Android 15 : la date de sortie vient de leak ! Êtes-vous prêt ?

AndroidHeadlines a déclaré dans sa publication que la version publique d’Android 15 pourrait arriver très prochainement. Bien évidemment, il sera déployé dans les smartphones Google Pixel dans un premier temps, puis pour l’ensemble du parc Android.

Si l’on en croit la publication de AndroidHedlines, le déploiement public d’Android 15 est prévu pour le 15 octobre prochain sur les smartphones de la gamme Pixel.

Cette date de sortie est un peu en retard si l’on considère le calendrier de déploiement des précédentes versions d’Android. D’ailleurs, d’après de nouvelles fuites, cette nouvelle version pourrait être la mise à jour Android à prendre le plus de retard avant son déploiement en version stable.

Rappelons qu’en général, une nouvelle mise à jour d’Android est lancée entre le mois d’août et septembre. C’était le cas pour Android 13, Android 11, Android 10 et Android 9, etc.

Mais certaines versions ont pris un peu de retard, comme Android 14 et Android 12 qui était sorti au début du mois d’octobre.

Cette nouvelle version d’Android promet de nombreuses améliorations. Tout d’abord, il propose une intégration plus approfondie du système, des capacités d’IA plus étendues et plus d’options de personnalisations et des modifications de l’interface utilisateur. Notons également que Google a bousculé Android 15 vers l’AOSP (Android Open Source Project).

Une nouvelle version déployée sur Pixel

Actualité : Android 15 : De nouvelles fuites dévoilent sa potentielle date de déploiement https://t.co/5CpYbemHSG — Les Numériques (@lesnums) September 19, 2024

D’après toujours la publication d’AndroidHeadlines, Google a prévu au début de sortir la mise à jour d’Android 15 le lundi, comme à son habitude depuis des années. Cependant, le lundi 14 octobre est un jour férié aux États-Unis, ainsi elle a décidé de repousser d’un jour la sortie de cette nouvelle version au 15 octobre.

De ce fait, à cette date, Android 15 sera d’abord accessible sur les smartphones Google Pixel. Ensuite, elle sera disponible sur les smartphones d’autres firmes durant les semaines qui suivront.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que les fuites d’AndroidHeadlines se révèlent être exactes. C’est d’ailleurs elle qui a dévoilé le design du Samsung Galaxy S24 Ultra. Ce qui fait d’elle une source assez crédible lorsqu’elle annonce ce genre de fuites.

Par ailleurs, un collaborateur d’AndroidAuthority, une publication réservée à la vérification et la révélation d’informations, a attesté que cette date lui semble crédible. C’est ce qui a d’ailleurs renforcé la validité de cette fuite.

Jusqu’à ce jour, Google n’a pas confirmé cette date de sortie d’Android 15. La société n’a pas non plus démenti les fuites.

Quoi qu’il en soit, il faudra toujours avoir de la patience avant de pouvoir utiliser cette version 15 d’Android. Et vous, avez-vous hâte de mettre la main sur Android 15 ? Partagez avec les lecteurs vos avis dans les commentaires.

