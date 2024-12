J’ai demandé à ChatGPT de prédire le prochain grand bouleversement technologique

Poser une question sur le futur à une intelligence artificielle, c’est un peu comme ouvrir une boîte de Pandore technologique. Nous y découvrons des idées fascinantes et parfois inquiétantes. En demandant à ChatGPT de prédire le prochain grand bouleversement technologique, j’étais prêt à entendre parler de robots envahisseurs ou de voyages dans le temps. Mais les réponses que j’ai reçues étaient bien plus réalistes…

L’idée de prédire l’avenir a toujours été un mélange d’excitation et d’incertitude, surtout quand il s’agit de technologie. Et si nous pouvions poser une question simple à une intelligence artificielle, comme « quel serait le prochain grand bouleversement technologique ? ». Curieux de nature et adepte des gadgets futuristes, je n’ai pas résisté. J’ai donc demandé à ChatGPT, une IA qui a déjà pas mal de réponses en stock, de prédire ce que la technologie nous réserve. Alors, ai-je découvert une version prophétique de ChatGPT ou simplement une IA bien informée ? Je vous laisse juger…

L’intelligence artificielle générale (AGI) ou l’éveil des machines

Nous avons tous déjà entendu parler de cette super-IA qui est « capable de raisonner et de comprendre des concepts de manière similaire à l’intelligence humaine ». C’est la fameuse IA générale (AGI), et si elle devient réalité, ce sera une révolution de l’ampleur de l’électricité ou d’Internet.

L’AGI pourrait automatiser non seulement des tâches physiques, mais aussi mentales. ChatGPT m’a expliqué que cette technologie peut avoir « des impacts sur tous les secteurs, de la médecine à l’éducation, en passant par la gestion des ressources et l’économie ».

Et ChatGPT a ensuite donné des exemples de ce que l’AGI pourrait accomplir. Notamment, « révolutionner le travail, automatiser la prise de décision, accélérer la recherche scientifique, et transformer des secteurs entiers comme l’édition, la finance, et la santé ».

ChatGPT prédit une fusion nucléaire

Les interminables discussions sur les énergies fossiles et le réchauffement climatique sont toujours fatigantes. Alors quand ChatGPT m’a parlé de la fusion nucléaire, j’ai senti comme une lueur d’espoir.

La fusion nucléaire, c’est l’énergie des étoiles, rien que ça. Contrairement à la fission nucléaire (celle qu’on utilise aujourd’hui), elle ne produit quasiment pas de déchets radioactifs. ChatGPT m’a donc appris que « des projets comme ITER en Europe et d’autres initiatives privées, comme celles de Helion Energy ou Tokamak Energy » avancent déjà à grands pas.

Par ailleurs, selon ChatGPT, « la fusion nucléaire pourrait devenir une source d’énergie propre, inépuisable et peu coûteuse…, résoudre les crises énergétiques mondiales, et réduire l’empreinte carbone à l’échelle mondiale ». Nous n’aurions plus donc besoin de charbon, de pétrole ou de gaz. Adieu les guerres énergétiques et les pénuries !

Les interfaces cerveau-machine alias BCI

Quand j’étais gamin, je rêvais d’un monde dans lequel je pourrais contrôler mon ordinateur par la pensée. D’après ChatGPT, « des entreprises comme Neuralink d’Elon Musk travaillent déjà aussi sur des BDI comme des implants cérébraux ».

Ces petits gadgets permettraient de connecter directement votre cerveau à un ordinateur. C’est comme si vous jouiez à un jeu vidéo avec votre esprit.

Et ce n’est que le début, car ces technologies pourraient traiter des maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson, ou même améliorer nos capacités cognitives.

L’Internet quantique pour bouleverser l’informatique, la cryptographie et l’IA

Si vous pensez que votre connexion fibre est rapide, attendez de voir ce que l’Internet quantique pourrait offrir. Grâce à l’informatique quantique, on pourrait transmettre des données à des vitesses inimaginables avec une sécurité quasi infaillible. Dommage pour les hackers !

Toutefois, ChatGPT avoue que l’informatique quantique n’est pas encore totalement opérationnelle. Mais « des entreprises comme Google, IBM, et D-Wave font des avancées significatives » affirme le chatbot.

En plus, ces ordinateurs quantiques pourraient résoudre des problèmes que nos machines actuelles mettent des millénaires à calculer.

« La biotechnologie et l’édition génétique » prophétise ChatGPT

ChatGPT m’a également parlé des outils comme « CRISPR, qui permettent de modifier l’ADN ». Et « cette capacité à « éditer » le génome pourrait transformer les soins de santé » ajoute le chatbot. Alors, guérir des maladies génétiques ? Check. Augmenter l’espérance de vie ? Peut-être demain.

En outre, cette technologie pourrait rendre les traitements médicaux personnalisés. Imaginez un médecin qui concocte un traitement sur mesure pour votre ADN. Mais je me demande si nous devons vraiment modifier ce qui fait de nous des humains ?

L’urbanisme intelligent et les voitures autonomes, évidemment

Oui, les voitures autonomes sont presque là. « Tesla, Waymo… des initiatives gouvernementales » et bien d’autres entreprises y travaillent sans relâche. D’après ChatGPT, « ces avancées pourraient transformer la mobilité, l’urbanisme et la gestion des villes ».

Le chatbot a aussi cité les impacts comme « la réduction des accidents de la route, amélioration de l’efficacité des transports, réduction des embouteillages, et transformation des villes en écosystèmes plus intelligents et durables ».

ChatGPT a également évoqué que « le prochain grand bouleversement pourrait bien être la convergence de plusieurs de ces technologies. Par exemple, une combinaison de l’IA, de l’informatique quantique, de la biotechnologie et des interfaces cerveau-machine pourrait créer un changement global d’une ampleur sans précédent ». Je trouve que ces prédictions sont surprenantes, mais sommes-nous prêts à embrasser ces changements ?

Bien sûr, il faut garder à l’esprit que ChatGPT reste une IA, aussi impressionnante soit-elle. Elle s’appuie sur des données et des tendances actuelles. Mais elle ne peut pas réellement voir l’avenir. Ses prédictions reflètent les espoirs et les craintes de notre époque, mais aussi ses limites.

Je pense que l’avenir technologique dépendra autant de nos choix humains que des avancées scientifiques. C’est à nous donc de décider si ces bouleversements seront bénéfiques ou non. Pour ma part, je crois fermement que la clé sera d’adopter ces technologies tout en restant conscients de leur impact sur notre société et notre planète.

Selon vous, lequel de ces bouleversements technologiques pourrait arriver en premier ? Et lequel vous fait le plus rêver ou vous effraie le plus ? N’hésitez pas à commenter et à partager vos perspectives !

