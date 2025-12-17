Diablo 4 : cette classe très attendue débarque enfin dans l’extension Lord of Hatred

Depuis le lancement de Diablo IV, une ombre planait sur Sanctuaire. Si le jeu de Blizzard a su séduire par son ambiance sombre et son gameplay viscéral. Une partie de la communauté réclamait à cor et à cri le retour d’un archétype iconique

Le dernier événement The Game Awards 2025 n’a pas déçu les fans de Diablo 4. Effectivement, c’était l’occasion pour le créateur du jeu d’annoncer la sortie de l’extension Lord of Hatred pour le 26 avril 2026. Les joueurs pourront enfin apprécier l’archétype iconique qui est un pilier de la licence. Cette extension ne se contente pas de poursuivre l’épopée contre les démons supérieurs. Elle marque le retour triomphal du légendaire Paladin.

Le guerrier de la lumière fait un retour très attendu

C’est sans doute l’annonce qui a le plus fait vibrer les fans. Après l’introduction du Sacresprit dans Vessel of Hatred, Blizzard revient aux sources. Le Paladin, classe emblématique de Diablo II, fait son grand retour pour affronter la menace grandissante de Méphisto.Spécialisé dans le combat rapproché, le Paladin de Diablo IV s’annonce comme un véritable rempart de foi.

Armé de son marteau, de son bouclier et d’une fureur vertueuse, il incarne la puissance sacrée face aux ténèbres. Les joueurs retrouveront les capacités mythiques telles que le marteau béni, le bouclier divin ou la fureur des cieux. Blizzard a aussi modernisé la classe avec un système de « serments ». Cela permet de personnaliser le style de jeu comme un tank inébranlable ou un vengeur qui inflige de lourds dégâts

Blizzard ajoute deux classes dans une extension

Blizzard a frappé fort en annonçant que Lord of Hatred n’introduit pas une, mais deux nouvelles classes. Si le Paladin a déjà été détaillé, la seconde reste encore nimbée de mystère. Le voyage vous mènera vers Skovos, une région inédite et chargée d’histoire, ancienne demeure de Lilith et Inarius. Blizzard promet une classe dont le pouvoir est « incontestable » et qui devrait « bouleverser le champ de bataille ». Le retour de l’Amazone, experte de l’arc et de la lance, semble donc plus que probable.

Méphisto va provoquer l’alliance avec l’ennemi

Côté scénario, Lord of Hatred reprend là où Vessel of Hatred s’était arrêté pour combler ce sentiment d’inachevé laissé aux joueurs. Cette fois, la cible n’est autre que Méphisto, le Seigneur de la Haine. La menace qu’il représente est telle que Sanctuaire devra assister à une alliance contre-nature. Pour espérer vaincre le Père de Lilith, les joueurs devront faire cause commune avec… Lilith elle-même. Cette « course effrénée » promet des cinématiques grandioses et un enjeu narratif inédit avec la suite de Diablo 4.

Plus qu’une simple extension, une refonte du jeu

Au-delà des classes, Lord of Hatred apporte des changements structurels majeurs réclamés par la communauté :

Refonte des arbres de compétences : pour offrir plus de variantes et de profondeur dans la personnalisation des builds.

pour offrir plus de variantes et de profondeur dans la personnalisation des builds. Nouveau contenu de haut niveau : introduction des « plans de guerre », un système de progression à la carte avec des modificateurs d’activités.

introduction des « plans de guerre », un système de progression à la carte avec des modificateurs d’activités. Artisanat et butin : un système d’artisanat repensé et un nouveau filtre à butin pour une gestion plus fluide de l’inventaire.

un système d’artisanat repensé et un nouveau filtre à butin pour une gestion plus fluide de l’inventaire. Une pause détente : le système de pêche fait son apparition pour offrir une respiration bienvenue entre deux massacres de démons.

Avec le retour du Paladin et l’arrivée possible de l’Amazone, Blizzard semble avoir écouté le cœur de sa communauté. Rendez-vous le 26 avril 2026 pour découvrir si la lumière sera suffisante pour dissiper la haine de Méphisto.

