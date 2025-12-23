Fausse RAM : attention à ces arnaques qui pullulent sur Amazon

Jusqu’à présent, pour beaucoup d’internautes, la mention « Vendu et expédié par Amazon » faisait office de bouclier contre les contrefaçons. On se disait que si le géant américain gérait lui-même le stock, le risque était nul.

Une nouvelle vague d’arnaques sophistiquées vient briser le système d’Amazon. Si vous prévoyez de mettre à jour votre PC ou de monter une nouvelle configuration. La vigilance est plus que jamais de mise. Effectivement, de la fausse mémoire vive (RAM) circule massivement. Elle parvient même à s’infiltrer dans les entrepôts officiels du leader de l’e-commerce.

L’alerte a été lancée récemment par des utilisateurs qui ont eu la mauvaise surprise de recevoir des composants hybrides. Le mode opératoire est aussi simple qu’efficace. Les fraudeurs achètent des kits de RAM haute performance, comme de la DDR5. Une fois le produit reçu, ils retirent délicatement les dissipateurs thermiques et les recollent sur de vieilles barrettes de DDR4.

Le résultat est une véritable chimère technologique. Visuellement, l’illusion est parfaite, surtout dans un emballage d’origine soigneusement refermé. Mais à l’intérieur, le composant est inutilisable. Pendant l’installation, les victimes constatent souvent que le module ne rentre même pas dans l’emplacement de la carte mère.

Et pour cause, l’encoche de sécurité n’est pas située au même endroit sur la DDR4 et la DDR5. Plus grave encore, la DDR5 possède un circuit de gestion d’alimentation (PMIC) intégré directement sur la barrette. Ce composant est totalement absent des versions précédentes.

Pourquoi Amazon est-il piégé par ce phénomène ?

La question que tout le monde se pose est la suivante. Comment ces faux produits peuvent-ils être vendus comme neufs par Amazon lui-même ? La réponse réside dans la faille logistique du système de retour. C’est ce qu’on appelle la fraude au retour. L’escroc renvoie le produit trafiqué à Amazon en prétendant s’être trompé ou ne plus en vouloir.

Dans les centres de tri, où la cadence est effrénée, les employés n’ont que quelques secondes pour vérifier l’état du colis. Si la boîte semble intacte et scellée, le produit est réintégré dans le stock des articles neufs. C’est ainsi que vous pouvez commander un produit vendu par Amazon et recevoir une contrefaçon glissée par un précédent acheteur malveillant.

Face à la flambée des prix des composants informatiques, ces arnaques risquent de se multiplier. Voici quelques conseils essentiels pour ne pas devenir la prochaine victime :

Filmez le déballage : c’est devenu une précaution nécessaire pour les composants onéreux. Une vidéo continue montrant l’ouverture du colis et l’inspection du produit constitue une preuve irréfutable en cas de litige.

c’est devenu une précaution nécessaire pour les composants onéreux. Une vidéo continue montrant l’ouverture du colis et l’inspection du produit constitue une preuve irréfutable en cas de litige. Inspectez les détails physiques : méfiez-vous si les dissipateurs thermiques semblent bouger, sont mal alignés ou présentent des traces de colle. Vérifiez également que les numéros de série sur la barrette correspondent à ceux de la boîte.

méfiez-vous si les dissipateurs thermiques semblent bouger, sont mal alignés ou présentent des traces de colle. Vérifiez également que les numéros de série sur Ne forcez jamais : ne forcez pas si la barrette de RAM ne s’insère pas naturellement dans son slot.. Vous risqueriez d’endommager votre carte mère.

ne forcez pas si la barrette de RAM ne s’insère pas naturellement dans son slot.. Vous risqueriez d’endommager votre carte mère. Agissez vite auprès du SAV : si vous détectez une anomalie, contactez immédiatement le service client. Dans les cas récents, Amazon a procédé au remboursement. Toutefois, cela nécessite souvent de longs échanges et des preuves solides.

