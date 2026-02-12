Galaxy S26 : un leak révèle toutes les specs… et ça sent la grosse déception

Les caractéristiques complètes des Galaxy S26 viennent de leak et l’effet n’est pas celui attendu. Peu de nouveautés, des évolutions minimes et une impression de déjà-vu, la prochaine génération pourrait bien être le sérieux coup de frein dans l’innovation chez Samsung.

La série Galaxy S donne habituellement le ton du marché premium Android. Chaque lancement promet son lot d’améliorations, parfois discrètes, parfois marquantes. Mais cette année, les premières informations détaillées sur les Galaxy S26 sont bien différentes.

Fiches techniques très proches de la génération précédente et absence de vraies ruptures technologiques, l’enthousiasme retombe rapidement. Samsung optimise-t-il intelligemment ses smartphones ou prépare-t-il la génération la moins excitante depuis plusieurs années ?

Les fiches techniques du Galaxy S26 sentent le déjà-vu

Selon un leak complet publié par WinFuture, les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra reprendraient l’essentiel de la recette de la génération précédente.

Le Galaxy S26 standard embarquerait un écran AMOLED de 6,3 pouces en 120 Hz (1080 x 2340), une puce Exynos 2600, 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. La batterie passerait à 4 300 mAh avec une charge de 25 W. Côté photo, on retrouverait un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x, un ultra grand-angle de 12 MP et une caméra frontale de 12 MP.

Le Galaxy S26 Plus monterait à un écran 6,7 pouces en définition QHD+ (1440 x 3120) et proposerait une batterie de 4 900 mAh avec charge 45 W. Pour le reste, processeur, capteurs photo, mémoire et stockage, il serait identique au modèle standard.

Quant au Galaxy S26 Ultra, il resterait le modèle vitrine. Avec écran AMOLED 6,9 pouces QHD+ en 120 Hz, puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. La partie photo conserverait une configuration musclée avec capteur principal de 200 MP, ultra grand-angle de 50 MP, téléobjectif 10 MP (3x) et périscope 50 MP (5x). La batterie resterait à 5 000 mAh, mais la charge passerait à 60 W.

Jusqu’ici, tout me semble solide. Je trouve même que la fiche technique reste très compétitive. Le problème, c’est qu’il devient difficile de repérer de vraies nouveautés.

Les petites évolutions qui peinent à convaincre

Si vous regardez de près, les changements existent, mais ils restent marginaux. Le modèle standard gagne une batterie un peu plus grande et abandonne la version 128 Go. Le Galaxy S26 Ultra profite d’une charge plus rapide et, selon le leak, d’ouvertures légèrement plus larges sur certains capteurs, ce qui pourrait indiquer une nouvelle puce de traitement photo.

Les dimensions évoluent aussi légèrement, avec des appareils parfois un peu plus fins ou plus légers. Tous les modèles conserveraient une certification IP68.

En revanche, certaines attentes ne seraient pas au rendez-vous. Comme la recharge magnétique, évoquée dans de premières rumeurs. Les coloris seraient identiques pour toute la gamme (blanc, bleu, noir, violet), y compris pour la version Ultra. C’est un choix inhabituel pour Samsung.

Alors, la principale évolution visible reste le changement de processeur. Personnellement, je pense que pour beaucoup d’utilisateurs, une nouvelle puce ne suffit plus à justifier un renouvellement.

Un vrai signal d’alerte pour Samsung ?

Ce qui rend ce leak sur le Galaxy S26 intéressant, c’est la réaction qu’elle provoque. Sur les forums et les réseaux, les commentaires évoquent des smartphones ennuyeux, des designs recyclés depuis plusieurs générations et une stratégie comme trop conservatrice. Certains utilisateurs parlent même de changer de marque.

Selon moi, c’est plutôt banal puisque les fabricants chinois multiplient les innovations visibles. Notamment, une charge ultra-rapide, des batteries haute densité, des nouveaux formats photo ou des designs plus audacieux.

D’un point de vue marché, le segment premium ne se contente plus d’améliorations progressives. Les consommateurs gardent leurs smartphones plus longtemps, et pour les faire changer, de vrais changements sont nécessaires, que ce soit en autonomie, en photo, en intelligence artificielle ou en expérience globale.

Et ici, Samsung adopte une stratégie de maturité avec ses Galaxy S26. C’est celle de consolider plutôt que de révolutionner. Je pense que ça peut fonctionner si les prix restent maîtrisés et si l’écosystème logiciel fait la différence. Mais vu la concurrence intense, ça donne l’impression que l’innovation ralentit.

La présentation officielle, attendue le 25 février, nous permettra donc de voir si Samsung réserve encore des surprises côté logiciel ou fonctionnalités intelligentes pour ses Galaxy S26. Car aujourd’hui, le défi n’est plus seulement de sortir un bon smartphone. Il faut donner une vraie raison de passer à la génération suivante.

