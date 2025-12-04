Proposition B2B : Cuevr chasse le vide post-envoi

Cuevr transforme la proposition commerciale en outil d’échange. Cela met fin au ghosting B2B. La startup réinvente le closing avec une solution SaaS intelligente.

Dans les cycles de vente B2B, rares sont les moments aussi tendus que l’envoi d’une proposition commerciale. Pour les commerciaux, c’est l’aboutissement d’un travail minutieux, souvent suivi d’un silence pesant : plus de réponse, plus de signal. Cuevr, une solution SaaS française, entend casser ce schéma et réinjecter du dialogue dans une phase critique de la relation client.

Une étape décisive, souvent livrée à l’instinct

Rédiger une proposition B2B revient souvent à parier sur l’intuition. Le commercial, seul face à une page blanche, compose un argumentaire structuré sans réelle certitude sur les attentes précises de son interlocuteur. Entre fichiers Word standardisés et présentations PowerPoint trop rigides, l’outil n’aide pas. Et quand le document est enfin envoyé, débute une attente marquée par le doute. Aucun retour, aucun signal. Cette absence d’informations c’est à dire le fameux “ghosting” fragilise une relation pourtant prometteuse.

Une réponse concrète à une faille structurelle

Cuevr est née de ce constat. Fondée par Gaëlle Boutaud et Nicolas Delignières, la plateforme transforme la proposition commerciale en un processus fluide, encadré et interactif. Son démarche repose sur trois leviers : cadrer, rédiger, mesurer. En amont, elle aide à qualifier la pertinence du prospect pour éviter le travail inutile.

Pendant la rédaction, l’intelligence artificielle intégrée propose des améliorations en temps réel, fondées sur des données issues de cycles de vente éprouvés. Une fois la proposition envoyée, l’outil permet de suivre précisément sa consultation : sections lues, temps de lecture, réactions éventuelles.

L’offre commerciale devient un outil de pilotage

Cuevr ne cherche pas à remplacer le commercial, mais à l’armer. Elle s’adresse en particulier aux agences, cabinets de conseil, éditeurs ou ESN, où chaque offre mobilise des ressources précieuses. La solution redonne de la visibilité aux équipes. Elle structure le travail sans l’uniformiser et accélère la production sans sacrifier la qualité.

Le prospect, lui, sort de la zone grise et retrouve un rôle actif ! Il peut commenter, interagir, faire évoluer la proposition. La relation commerciale s’éloigne ainsi du monologue pour devenir un véritable échange, plus lisible, plus humain et surtout, plus efficace.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.