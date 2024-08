Guide pour choisir un système de stockage d’entreprise selon Eric Herzog, CMO chez Infinidat

Le choix d'un système de stockage d'entreprise est crucial pour la solidité de l'infrastructure de données. Avec l'évolution rapide des technologies, quelles sont les caractéristiques à privilégier pour un investissement réussi ? Ce guide de Eric Herzog, CMO chez Infinidat, présente les éléments clés à prendre en compte pour optimiser vos décisions d'achat et renforcer la résilience de votre infrastructure.

Cyberrésilience et performances optimisées

En 2024, la cybersécurité reste une priorité majeure pour les entreprises. Eric Herzog, CMO chez Infinidat, insiste sur l'importance de renforcer la cyberrésilience face aux cyberattaques. « Il est essentiel d'augmenter la cyberprotection de l'entreprise par des solutions automatisées pour se prémunir contre les ransomwares et autres logiciels malveillants », affirme-t-il. Avec des solutions de cyberprotection automatisées, les entreprises peuvent réduire les vulnérabilités. Elles peuvent assurer une reprise rapide en cas d'attaque grâce à des snapshots immuables des données. Parallèlement, il est crucial d'optimiser les performances de l'infrastructure de stockage.

Herzog explique que les entreprises peuvent améliorer ces performances jusqu'à 25 fois. Par la même occasion, elles réduisent les coûts grâce à la consolidation du stockage. L'équilibre entre l'utilisation du cloud public et des solutions sur site doit être évalué. C'est essentiel afin de bénéficier des avantages des deux mondes sans compromettre la sécurité ou les performances.

Cyberdétection et Infrastructure Hybride Multi-Cloud

L'extension de la cyberdétection aux systèmes de stockage secondaire et aux solutions de sauvegarde est cruciale pour une protection complète. « Les capacités de cyberdétection doivent couvrir non seulement le stockage primaire mais aussi les solutions de sauvegarde », indique Herzog. Avec des solutions de cybersécurité avancées, les entreprises peuvent mieux détecter et neutraliser les menaces avant qu'elles n'affectent les opérations critiques.

De plus, l'émergence des infrastructures hybrides multi-cloud a résolu le débat entre le stockage sur site et le cloud public. « Les solutions de stockage modernes permettent une transition fluide entre les environnements sur site et les clouds publics comme Azure ou AWS », explique Herzog. Cette flexibilité inégalée permet aux entreprises d'optimiser leurs opérations selon les besoins spécifiques de chaque workload. Elle offre ainsi une plus grande valeur commerciale et technique.

Dimension écologique et économique

La dimension écologique et économique des solutions de stockage prend une importance croissante. Les technologies actuelles permettent de réduire les coûts opérationnels et de diminuer l'empreinte carbone des entreprises. Herzog précise : « Une approche informatique écologique, que j'appelle l'approche ‘E2' du stockage d'entreprise, permet d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement en consommant moins d'énergie ».

Avec des solutions de stockage de nouvelle génération qui facilitent une approche informatique écologique, les entreprises peuvent économiser de l'argent. Elles peuvent réduire leurs émissions de carbone. En 2024, il est essentiel pour les entreprises de repenser leur stratégie de stockage avec des solutions résilientes, performantes, sécurisées et écologiques. En suivant ces clés, elles peuvent faire des choix éclairés pour leur infrastructure de stockage, anticiper les défis futurs et maximiser les avantages opérationnels et financiers.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

