Il lâche une vidéo volée de l’iPhone pliant : Apple veut sa peau

En plein bras de fer judiciaire avec Apple, Jon Prosser joue avec le feu. Le célèbre leaker met en avant une vidéo ultra-détaillée de l’iPhone pliant, attendu en 2026. Une fuite de trop ? À Cupertino, la marque à la pomme n’a pas dû apprécier.

Décidément, Jon Prosser aime marcher sur des braises. Alors qu’Apple l’attaque déjà en justice pour des fuites autour d’iOS 26 et du design Liquid Glass, le YouTubeur de FrontPageTech récidive. Juste avant Noël, il balance ce qui ressemble à la fuite la plus complète jamais vue sur l’iPhone pliant, à travers une vidéo qui fait déjà beaucoup de bruit. Et cette fois, les conséquences pourraient être bien plus lourdes qu’un simple bad buzz.

Pas une fuite anodine

Apple n’a pas attaqué Prosser pour une simple fuite anodine. En juillet 2025, la firme de Cupertino a déposé une plainte fédérale contre le YouTubeur et son associé Michael Ramacciotti, l’accusant de vol de secrets commerciaux liés à iOS 26, notamment le design interne baptisé Liquid Glass.

Selon les documents juridiques, la plainte va bien au-delà du partage de rumeurs classiques. Parce qu’Apple affirme que Prosser et Ramacciotti ont coordonné l’accès non autorisé à un iPhone de développement appartenant à un ingénieur Apple, Ethan Lipnik, pour en extraire des informations confidentielles avant la présentation officielle de la mise à jour.

Or, malgré cette situation, le YouTuber publie une vidéo volée du futur iPhone pliant. Celle qui montre des rendus 3D assez précis ainsi qu’une fiche technique complète. Cette fuite tombe en plein bras de fer judiciaire. Elle prouve aussi, une fois encore, que le leaker n’a clairement pas froid aux yeux ni peur des conséquences.

Selon Jon Prosser, l’iPhone Fold adopterait un format livre, désormais classique. On commencerait sur un écran externe de 5,5 pouces, poinçonné, avant de déplier une large dalle souple de 7,8 pouces. Ce qui transforme le smartphone en véritable mini-iPad de poche. Avouez, ça fait rêver, non ?

Mais le vrai choc vient des dimensions. Parce que fermé, l’appareil afficherait 9 mm d’épaisseur. Ouvert, il ferait seulement 4,5 mm. Oui, plus fin que l’iPhone Air et ses 5,6 mm. C’est évidemment un exploit technique qui, s’il est réel, placerait Apple au sommet du game.

Pour y parvenir, la firme miserait sur une charnière sophistiquée mêlant plaque de métal et métal liquide. Le but est d’ailleurs de mieux répartir la pression et surtout de faire disparaître la fameuse pliure centrale. Le cauchemar de tous les pliants actuels. Si Apple réussit ce point précis, elle pourrait rebattre les cartes.

A folding iPhone has been leaked by YouTuber Jon Prosser, who claims it will be released next year



Apple previously sued the YouTuber for leaking other upcoming releases pic.twitter.com/o5WkbZ4Fdv — Dexerto (@Dexerto) December 27, 2025

Alors, peut-on vraiment faire confiance à Jon Prosser ? La prudence est de mise. Plusieurs observateurs, dont The Verge, soulignent que ces rendus pourraient être une simple compilation d’informations déjà connues. Car Mark Gurman et Ming-Chi Kuo avaient, eux aussi, évoqué un iPhone pliant pour 2026. Prosser aurait-il juste mis ces rapports en images ?

D’autant que certaines incohérences apparaissent. D’autres fuites parlent d’un écran externe plus petit, autour de 5,25 pouces. Ou encore d’une caméra sous l’écran totalement invisible, là où Prosser montre des poinçons bien visibles. Il n’y a rien de rédhibitoire, mais suffisamment pour semer le doute. Alors, ces infos sont à prendre avec des pincettes.

