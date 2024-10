Ils brûlent le Coran, les hackers iraniens se déchaînent sur leur pays

Les autorités suédoises reprochent aux services secrets iraniens d’être à l’origine d’une cyberattaque contre un opérateur de SMS. Ils ont enregistré 15 000 messages incitant à la vengeance contre les profanateurs du Coran l’été 2023.

Les autorités suédoises affirment que l’enquête a duré plusieurs mois, mais elles assurent avoir reconnu l’origine d’une cyberattaque dont le pays a été victime à l’été 2023. En effet, ce mardi 24 septembre, Stockholm a accusé les services de renseignement iranien d’être à l’origine du piratage d’un opérateur de SMS.

Une enquête qui n’a pas porté ses fruits ?

Le procureur Mats Ljungqvist a déclaré dans un communiqué : « L’enquête préliminaire montre que c’est l’État iranien, par l’intermédiaire du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne (CGRI), qui a piraté les données d’une société suédoise exploitant un important service de SMS ».

« L’enquête nous a permis d’établir l’identité des pirates iraniens qui ont perpétré cette grave atteinte à la protection des données », a-t-il ajouté.

Effectivement, l’Iran a démenti les accusations qu’il juge « sans fondement ». Selon le rapport de l’agence de presse Tasnim, « L’ambassade de la République islamique d’Iran à Stockholm estime que ces affirmations et leur publication dans les médias empoisonnent (…) les relations entre les deux pays ».

L’enquête est désormais close, parce que malheureusement, il n’y a pas eu assez de preuves pour inculper les services iraniens. Cependant, cela ne va pas non plus améliorer les relations entre la Suède et de nombreux pays du Proche-Orient.

Une relation tendue entre Suède et le Proche-Orient qui dure depuis longtemps

Nous avons constaté que la relation entre ces pays s’est détériorée depuis l’été 2023. En effet, à cette époque, des manifestations ont éclaté en Suède contre plusieurs profanateurs du Coran menés dans le pays nordique, surtout à l’initiative de Salwan Momika, un réfugié irakien.

Les autodafés du Coran ont été alors condamnés par le gouvernement suédois. En plus, ils ont souligné l’importance de la liberté d’expression et de rassemblement. Ainsi, l’ambassade de Suède en Irak a été prise d’assaut de fois de suite. Lors de la seconde attaque, l’enceinte de l’ambassade a même été ciblée par un incendie, qui a été vite maîtrisé.

De plus, l’Iran et la Suède entretiennent depuis des années des relations tendues notamment depuis l’arrestation en 2019 en Suède d’un Iranien, Hamid Nouri. Ce dernier a été condamné à la perpétuité pour son rôle dans des exécutions de masse d’opposants ordonnées par Téhéran en 1988.

Hamid Nouri a été remis à son pays en juin 2024 contre la libération de deux Suédois, dont celle d’un diplomate de l’Union européenne.

