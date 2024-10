Indusface révèle les plus grandes violations de données et les solution pour y faire face

Les violations de données sont devenues une menace majeure pour les entreprises et les utilisateurs. Une étude menée par Indusface, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, met en lumière les failles les plus importantes de la dernière décennie et propose dix solutions pour éviter que ces incidents ne se reproduisent.

Yahoo, Facebook et LinkedIn au sommet des piratages

Les piratages informatiques continuent de faire des ravages. L’analyse d’Indusface révèle que le piratage de Yahoo en 2013 reste le plus dévastateur. Ce vol de données a affecté 3 milliards d’utilisateurs, mais l’entreprise n’a révélé cette faille qu’en 2016. Le scandale a entraîné une amende de 35 millions de dollars et une perte de confiance considérable.

Facebook n’a pas échappé à ces incidents. En avril 2021, les données de plus de 500 millions d’utilisateurs ont été publiées en ligne, trois ans après l’exploitation d’une vulnérabilité. Les recherches sur le réseau social ont chuté de 33,96 % à la suite de cette fuite. Cela a eu un impact durable sur son image publique. Quant à LinkedIn, la fuite de 164 millions de comptes en 2016, bien que massive, a paradoxalement renforcé son attrait. Le volume des recherches Google liées au réseau professionnel a augmenté de 39,49 %. Ce chiffre montre un regain d’intérêt malgré l’ampleur de l’incident.

Un hacker inconnu accumule des données sensibles en France

En septembre 2024, un nouvel incident a alarmé les autorités françaises : une fuite de 95 millions de dossiers a exposé des informations sensibles de clients de SFR, Lycamobile et Wakanim. Ces données comprennent numéros de téléphone, adresses e-mail et informations de paiement partiellement compromises. Cette attaque soulève des inquiétudes quant à la sécurité des infrastructures numériques en France.

L’accumulation de ces données par un hacker non identifié constitue une menace imminente pour des millions d’utilisateurs. Indusface alerte sur les risques associés, notamment l’augmentation des cyberattaques ciblées et le vol d’identité, qui peuvent déstabiliser à la fois les individus et les entreprises.

Les recommandations d’Indusface pour renforcer la sécurité

Face à la multiplication des violations, Venky Sundar, président d’Indusface, partage plusieurs stratégies de protection essentielles. L’une des recommandations clés consiste à crypter toutes les données sensibles, qu’elles soient en transit ou au repos, afin d’empêcher tout accès non autorisé. Sundar insiste également sur l’importance de former les employés aux bonnes pratiques de cybersécurité et à la gestion des données sensibles.

L’entreprise met également en avant l’intérêt des mises à jour régulières des logiciels. Cela permet de veiller à ce que les systèmes restent protégés contre les nouvelles vulnérabilités. En cas de retard dans le déploiement d’un correctif, Sundar recommande l’utilisation de pare-feux applicatifs virtuels en tant que mesure temporaire.

Enfin, une surveillance constante de l’activité réseau, couplée à une gestion rigoureuse des accès et des mots de passe, constitue selon lui une protection de premier plan contre les menaces. « Sauvegardez régulièrement vos données et appliquez des politiques de mots de passe complexes pour minimiser les risques en cas d’attaque », préconise Sundar. Avec ces recommandations, je souligne l’importance de la prévention et de la sensibilisation pour les entreprises qui veulent se prémunir contre des fuites désastreuses. Il apparaît que la cybersécurité reste une priorité absolue, d’autant plus que l’impact de chaque violation s’étend bien au-delà des chiffres.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



