La princesse d’Espagne vous a contacté sur TikTok ? Vous êtes BG, mais c’est un scam IA

La princesse d’Espagne vous a écrit sur TikTok ? C’est flatteur mais surtout très louche. Derrière ce message royal se cache en réalité une escroquerie bien rodée à l’IA.

La princesse Leonor, héritière du trône espagnol, est devenue malgré elle l’un des nouveaux visages préférés des escrocs en ligne. Des vidéos truquées générées par IA circulent sur les réseaux sociaux, portées par de faux comptes qui exploitent sa notoriété pour piéger les internautes.

L’IA transforme une princesse en appât numérique

Ainsi, sur TikTok, ces comptes frauduleux mettent en scène une fausse princesse d’Espagne qui s’adresse directement aux utilisateurs. Le discours est toujours le même. Un investissement de quelques centaines de dollars permettrait donc d’obtenir des gains allant jusqu’à plusieurs milliers. Une fois le premier paiement effectué, l’escroc réclame davantage d’argent avant de disparaître sans laisser de trace.

Une enquête menée par El País en 2024 a révélé que tous les numéros de téléphone utilisés dans cette arnaque provenaient de la République dominicaine. Qui plus est, certaines vidéos scam de Leonor ont dépassé le million de vues. C’est une preuve de l’efficacité de ces contenus truqués. Malgré plusieurs signalements, le journal affirme avoir reçu systématiquement la même réponse de TikTok. Ainsi, le contenu ne violerait pas les règles de la plateforme.

Pourtant, le règlement de TikTok interdit l’usurpation d’identité et toute tentative de manipulation des utilisateurs. Un décalage qui interroge sur la capacité des réseaux sociaux à encadrer les dérives liées aux deepfakes et aux faux profils crédibles.

Leonor, une héritière bien réelle et totalement hors ligne

Devant la multiplication des arnaques, la Fondation Princesse des Asturies a déclaré qu’aucun programme d’aide financière, aucune loterie et aucune promesse de gains n’est proposée au nom de Leonor. Tout message suggérant le contraire est faux.

Leonor, 20 ans, est la fille aînée du roi Felipe VI et de la reine Letizia. Depuis l’abdication de son grand-père en 2014, elle porte l’ensemble des titres liés à l’héritière du trône espagnol. Si elle devient reine, elle sera la première femme à régner sur l’Espagne depuis Isabelle II au XIXᵉ siècle.

Loin de TikTok et des promesses d’argent facile, la princesse d’Espagne suit un parcours très encadré. Après un baccalauréat international au Pays de Galles, elle termine cette année une formation militaire de trois ans. C’est une étape clé de sa préparation au rôle de commandant en chef.

Alors, même si vous êtes BG et que la royauté semble vous remarquer, méfiez-vous. Sur les réseaux sociaux, une couronne peut parfois cacher un simple piège numérique.

