Les scalpeurs ont acheté toutes les PS5 Pro… mais personne ne veut leur racheter !

Les scalpeurs pensaient faire un carton avec la PS5 Pro, mais ils ont clairement sous-estimé les joueurs. Entre un prix exorbitant et un public peu intéressé, leur stratégie tombe à l’eau… et nous n’allons pas les plaindre !

La PS5 Pro, annoncée en septembre 2024, devait être la star des fêtes de fin d’année. Avec des performances boostées et des graphismes plus poussés, Sony misait gros sur cette nouvelle version de sa célèbre console. Mais un détail a refroidi plus d’un joueur ! C’est son prix. À 800 €, sans lecteur disque, l’addition grimpe vite. Les scalpeurs, habitués à surfer sur les ruptures de stock du PS5 Pro, ont senti une nouvelle opportunité… mais cette fois, ils se sont bien trompés.

Pauvre scalpeurs ! La PS5 Pro ne trouve pas preneur

Je ne vais pas mentir, j’ai eu un petit sourire en coin en écrivant cet article. Nous avons tous entendu parler de la PS5 Pro, la nouvelle console que Sony a dévoilée en septembre 2024 après des mois de rumeurs. Elle promettait des jeux encore plus beaux, des performances boostées… mais avec un prix qui pique les yeux, dont 800 € sans lecteur disque. Et si vous voulez un lecteur, vous devez ajouter 120 € de plus. Ce qui nous emmène donc à 920 € pour une console complète.

C’est là que les scalpeurs ont flairé leur « bonne affaire ». Comme d’habitude, ils ont sauté sur les précommandes, achetant des PS5 Pro par dizaines. Ils espéraient une énorme rupture de stock pour revendre ensuite à prix d’or. Nous connaissons tous leur stratégie, et cela nous a déjà coûté cher avec la première PS5 ou les cartes graphiques.

Toutefois, la pénurie qu’ils espéraient n’est jamais arrivée. À une semaine de la sortie officielle, la PS5 Pro est toujours disponible sur tous les sites classiques. Et devinez quoi ? Personne n’a envie de payer plus cher pour une console que beaucoup considèrent comme de niche.

Par conséquent, les scalpeurs se retrouvent avec des stocks sur les bras, et aucune chance de faire une marge. Franchement, je pense que cela fait du bien de voir ce genre de retournement. Je ne vais pas pleurer sur leur sort, et vous non plus, j’imagine. Peut-être que cette leçon leur passera l’envie de monopoliser les produits que les vrais adeptes veulent acheter.

Et vous, que pensez-vous de cette situation ? Est-ce un juste retour des choses pour les scalpeurs, ou bien la PS5 Pro méritait-elle plus d’attention de la part des joueurs ? Partagez vos avis en commentaire !

