L’iPhone bientôt connecté à Starlink ?! Apple teste cette nouvelle option en secret !

Apple permet, depuis quelques années, aux utilisateurs d’iPhone de se connecter par satellite en cas d’absence de réseau cellulaire. Mais d’après Bloomberg, cette option pourrait bientôt ne plus être la seule disponible.

Apparemment, Apple discute en coulisses avec SpaceX et T-Mobile US pour intégrer le réseau satellite de Starlink aux iPhones. Toujours selon Bloomberg, la mise à jour iOS 18.3, déployée le 27 janvier, contient déjà un support discret pour Starlink.

L’objectif d’Apple est d’offrir à ses utilisateurs une alternative au service satellite, actuellement basé sur Globalstar.

Apple, SpaceX et T-Mobile : un partenariat qui promet du lourd

Pour ceux qui ne le savent pas, T-Mobile est un opérateur de télécommunications américain, l’un des plus grands aux États-Unis. Il propose des services de téléphonie mobile, d’accès à Internet et de connectivité sans fil. L’entreprise est connue pour son réseau 5G et ses offres innovantes.

Et pour en revenir à ce qui nous intéresse, Bloomberg révèle que des tests confidentiels ont déjà été menés sur des iPhones connectés à Starlink. Et, j’avoue que c’est, tout de même, étonnant sachant qu’Apple dispose déjà d’un fournisseur.

En plus, jusqu’ici, T-Mobile réservait Starlink aux utilisateurs de Samsung. Pourtant, récemment, cet opérateur américain a bel et bien ouvert l’accès à Starlink aux utilisateurs d’iPhone via un test bêta. Signe qu’un déploiement plus large est en préparation, non ?

Dans un message adressé aux participants de la version bêta, T-Mobile annonce : « Vous êtes dans la version bêta de T-Mobile Starlink. Vous pouvez désormais rester connecté avec des SMS par satellite depuis pratiquement n’importe où »

L’opérateur précise que cette fonctionnalité nécessite iOS 18.3. Il a aussi qu’un nouveau bouton a été ajouté dans les paramètres de l’iPhone pour gérer la connexion Starlink.

Toutefois, il assure à Bloomberg que la grande majorité des smartphones modernes seront bientôt compatibles avec ce service.

Un pas de plus vers une révolution mobile ?

Inutile de vous dire que l’intégration de Starlink n’est pas une mauvaise idée si ? Effectivement, cela offrira aux utilisateurs d’iPhone une alternative au réseau satellite de Globalstar. Ce qui est plutôt pratique en cas d’indisponibilité.

Par ailleurs, notez que pour l’instant, Globalstar est principalement réservé aux appels d’urgence et aux secours. Or, avec Starlink vous avez plus de choix !

Sur X, Elon Musk, le patron de SpaceX, a insinué que le partenariat entre Starlink et Apple était bien réel. En réagissant à un article sur le sujet, il a précisé que la constellation actuelle de Starlink permet déjà d’envoyer des messages.

Cependant, elle devrait également supporter les images, la musique et les podcasts audio en résolution moyenne. Musk a même ajouté que la prochaine génération de satellites ira encore plus loin en rendant possible la diffusion de vidéos en résolution moyenne.

Actuellement, Starlink sur iPhone se limite aux messages texte. Mais il ne s’agit que d’un début. La prise en charge des données mobiles et des appels vidéo est déjà en préparation.

Malheureusement (pour nous), pour le moment, le service est disponible uniquement aux États-Unis, contrairement à Globalstar, qui couvre plusieurs pays.

En revanche, avec Starlink, vous n’avez pas à lever votre téléphone vers le ciel pour capter le signal. Il devrait même fonctionner directement depuis votre poche.

D’après Bloomberg, la plupart des iPhones haut de gamme supporteront bientôt la connectivité Starlink. Cette fonctionnalité sera éventuellement ajoutée à l’Apple Watch Ultra plus tard dans l’année.

En passant, je vous pose à vous la question d’Elon Musk : Échangeriez-vous votre téléphone actuel contre le XPhone si cela vous permettait de bénéficier d’une connectivité Starlink complète partout et à tout moment ?

Dites-nous tout dans le commentaire !

